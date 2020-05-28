Başkan Çınar, cami dezenfekte çalışmalarını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında 16 Mart'ta kapanan ve 29 Mayıs Cuma günü belirli kurallar çerçevesinde yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfektan ve temizlik çalışması yaparak cuma namazına hazır hale getirdi.

Yeşilyurt İlçesinde genişliği ve şartları uygun olan toplam 49 cami ile üç ayrı alanda yaklaşık iki ay sonra cuma namazı eda edilecek. Camilerin avlularında ve müftülük tarafından ilan edilen alanlarda kılınacak cuma namazı öncesinde harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü Ekipleri, camilerin iç bölümlerinin yanı sıra avluları, bahçeleri ve yeşil alanları büyük bir özenle temizledi.

Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt İlçe Müftüsü Selami Sayın ile birlikte Ahmediye Camii'nde gerçekleştirilen dezenfektan çalışmalarını yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

“Seccadenizi ve maskenizi yanınızda getirin, abdestsiz gelmeyin”

Yapılan temizlik çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Müftüsü Selami Sayın, “Korona virüs salgını nedeniyle camilerimiz yaklaşık iki aydır kapalı kalmıştı. Rabbimize hamt olsun inşallah bu cuma namazımızı, Malatya Büyükşehir Belediyesinin arka kısmındaki miting alanı, Gedik Sosyal Tesislerinin yan tarafındaki Namazgâh alanı, Yeşiltepe'de ki futbol sahası, camilerimizin avlularında ve müftülüğümüzün internet sayfasında ilan edilen 49 camimizde kılacağız. İlçemizdeki camilerimizi cuma namazı ve vakit namazlarına hazırlamak adına dezenfektan çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyemize camilerimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum; İçişleri Bakanlığının talimatları gereği şadırvanlar, tuvaletler ve lavabolar kapalı olacağı için camilere ve namaz kılınacak alanlara abdestli gelsinler, maskesiz gelmesinler ve yanlarında seccadelerini getirsinler” diye konuştu.

“Camilerimizi cuma namazına hazır hale getirdik”

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ortamda cuma namazını kılması için gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Pandemi salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında uzun süredir kapalı olan camilerimiz 29 Mayıs Cuma günü itibariyle belirli kurallar çerçevesinde yeniden ibadete açılacak. Ramazan ayında teravih ve vakit namazlarını evde kılmak durumunda kaldık. Küresel bir tehdit haline dönüşen pandemi salgını nedeniyle ülkemizde çok ciddi önlemler alındı. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği camilerimizde bu süreçte kapatılmıştı. ‘Kontrollü Sosyal Hayat' uygulamaları çerçevesinde Ramazan Bayramı sonrasında ilk Cuma namazımızı halkımızla birlikte gerekli önlemleri alarak kılma imkanına kavuşacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen kuralları ilçemizde yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın virüsten etkilenmemesi için her türlü önlemi alıyoruz. Cuma namazlarının tedbirli ve kurallara uyularak kılınması içinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İl ve İlçe Müftülüğümüzle ortaklaşa hareket ederek gerekeni yapıyoruz. Sayın Valimizin Başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısından sonra alınacak tedbirlere göre iş bölümü yapıldı. İlçemizde müştemilatı geniş olup, yeterli alana sahip 49 cami ve üç ayrı alanda sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak” dedi.

Cami ve diğer alanlara maskesiz kimsenin alınmayacağını, gelenler yanlarında seccadelerini getirmeleri gerektiğini söyleyen Başkan Çınar, “Ayrıca tuvalet ve lavabolarda kullanılmayacağı için herkesin abdestli gelmesi gerekecek. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeye göre koronavirüs tedbirleri altında kılınacak cuma namazı içinde camilerimizde temizlik ve dezenfekte işlemini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Cami girişlerine dezenfektan aparatları yerleştireceğiz. Emniyet birimlerimiz cami ve diğer alanların girişlerine bariyerler yerleştirip güvenlik önlemlerini alarak çalışmalarımıza destek verecekler. Sosyal mesafeye uyarak, gerekli tedbirleri harfiyen yerine getirerek cuma namazımızı en güzel şekilde eda edeceğiz. Cuma namazımızı açıkçası sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.