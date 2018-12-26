Başkan Çınar, Cem Evi inşaatını inceledi

İlçeye bağlı Cumhuriyet Örnekköy'de yapımı devam eden Cem Evi inşaatını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizi büyük bir aile yapan en büyük değer, birbirimizi sevmemiz ve hoşgörümüzdür” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle inşaatı devam eden Cumhuriyet Örnekköy'de ki Cem Evi'nin inşaatını CHP Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Mehmet Önder Öztürkoğlu ile birlikte inceleyerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Cem Evi'ni mahalle halkının hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Çınar, “Yatırımlarımız ve projelerimizin esas gayesi, hemşerilerimizin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesidir. Bu kapsamda Cumhuriyet Örnekköy'de yapımı tüm hızıyla devam eden Cem Evi'nin hayata geçmesi noktasında tüm desteğimizi veriyoruz. Belediyemiz tarafından yer tahsisi yapıldıktan sonra başlayan inşaat çalışmalarını ilk günden beri yakından takip ediyoruz. Çok amaçlı salonları ve hizmet alanlarıyla modern bir Cem Evi'ni mahalle sakinlerimizin hizmetine açacağız, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bunun yanı sıra Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki alanı da kilit parke taşı ile döşeyerek çevre düzenlemesini yaptıklarını belirten Çınar, öğrencilere rahat ve nezih bir ortamda eğitim almalarına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Çınar, Yeşilyurt'un değişim ve gelişim sürecine ışık tutan yatırımların ve sosyal sorumluluk projelerinin bölge ayırt etmeden tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek ölçülerde hayata geçirmeye özen gösterdiklerini ifade etti. Yeşilyurt'un birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının sebebinin toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak hizmetlerin yapılması olduğunu dile getiren Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Göreve geldiğimiz günden beri merkez-kırsal ayrımı yapmadan bütün bölgelerimizin aynı ölçülerde gelişmesi, değişmesi ve yenilenmesi adına çaba sarf ettik. Bütün mahalle ve sokaklarda Yeşilyurt Belediyesinin imzasını görebilirsiniz. Cumhuriyet Örnekköy'e kazandırılması için projelerinden Cem Evi ile ilgili bize düşen tüm görevleri yerine getirdik, yer tahsisinden imalat aşamasına kadar süreçte ki taleplere karşılık verdik. Toplumun tüm kesimlerinin talep ve isteklerine en güzel şekilde karşılık vermeye çaba sarf ediyoruz. İlçemizin en ücra noktasındaki mahallemize kadar alt ve üst yapı hizmetlerimizden sosyal, kültürel, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerimizi ulaştırmaktayız. Cem Evi'mizin inşaat çalışmalarını incelerken diğer taraftan Oluklu mahallemizde devam eden yol açma, genişletme, asfalt serim ve kilit taşı döşeme çalışmalarımızı da yerinde inceledik. Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde kesintisiz hizmet prensibiyle çalışıyoruz. Cem Evimiz başta olmak üzere buradaki bütün hizmetlerimiz sırasında ilgi ve desteğini esirgemeyen Meclis Üyemiz Sayın Mehmet Önder Öztürkoğlu başta olmak üzere mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hepimizin gücünü ve kuvvetini artırsın, bizler halkımıza hizmet için buradayız ve 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Birlikte hareket ederek daha fazla güçleneceğiz, gelişeceğiz ve Yeşilyurt'un her bölgesinde ki yaşam seviyesini daha iyi bir noktaya taşıyacağız”

Cumhuriyet İlkokulunun çevre düzenlemesi başta olmak üzere diğer yapılan hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğretmenler tarafından kapıda karşılandıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

CHP Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Mehmet Önder Öztürkoğlu'da, Cem Evi ile Cumhuriyet İlkokulunun eksikliklerinin giderilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencilerde, mahalle yapılan hizmetlerden dolayı yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.