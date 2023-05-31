Başkan Çınar, dere ıslah ve yol yenileme çalışmalarını inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'da etkisini artıran yağmur yağışları sonrasında Beylerderesi ile Çırmıhtı arasındaki güzergahta bulunan dere yatağı ve yol ağında oluşan tahribatları gidermek amacıyla başlatılan iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal ve doğal zenginlikleriyle eşsiz bir güzelliğe sahip Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtı bölgelerini birbirine bağlayan aynı zamanda Sultan Abdulhamid Han Köprüsünün de yer aldığı güzergahı dere ıslah ve yol düzenleme çalışmalarıyla daha temiz ve düzenli hale getireceklerini söyledi. İnceleme gezisi sırasında Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerden detaylı bilgiler alan Başkan Çınar, “Malatya son günlerde çok fazla yağış almaya başladı, bizlerde bu yağışların her hangi bir mağduriyete sebep vermemesi için ilçemizin dört bir tarafında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yağmur yağışlarının şiddetli olması nedeniyle Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtı'yı birbirine bağlayan güzergâhındaki yollarda ve menfezlerde oluşan sıkıntıları bertaraf etmek içinde çalışmalara hız verdik. Tarihi özelliklere sahip Sultan Abdulhamid Han Köprüsünün de yer aldığı, Yakınca ile Mullakasım mahallelerini bağlayan bu önemli güzergâhı gerek menfez değişimleri gerekse de yol düzenleme çalışmalarıyla daha sağlıklı, daha güvenli ve daha temiz bir görüntüye kavuşturmak için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak her daim milletimizin emrindeyiz. Deprem yaralarının sarılması, vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak içinde üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Sahada aktif bir şekilde çalışan, emek veren alın teri döken, vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek için 7/24 çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de, bölgede yürütülen dere ıslah ve yol iyileştirme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti.