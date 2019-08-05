Başkan Çınar, eğitim merkezlerini yakından takip ediyor

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evini ziyaret ederek kitap okuyan ve ders çalışan gençlerle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgili, okuyan ve araştıran bir zihin dünyasına sahip olması için eğitim hizmetlerine öncelik tanıyoruz" dedi.

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evine özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Çınar, “Eğitimsiz bir toplumun geleceği karanlıktır. Amacımız, ileride ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlayabilmektir” dedi. Yerel yönetimler olarak bilgiye ulaşımda kolaylık sağlamak adına yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak bu anlamda çok ciddi yatırımlar ve projeler hayata geçirdik. Okumayı daha cazip hale getirmek, kentin kültür hayatına katkı sağlamak ve kitap okuma oranını artırmak belediyemizin başlıca hedefleri arasındadır. Beş yılda ki hizmetlerimizle ilçemiz eğitim hizmetlerinde marka ilçe hüviyetine ulaştırdık. Yeter ki vatandaşlarımız kitap okusun, gençlerimiz derslerine çalışsın biz her türlü fedakârlığı ve özveriyi göstermeye hazırız. Özellikle de gençlerimizin ödevlerini ve derslerini yapmaları için eğitim merkezlerimizi tercih etmeleri, kitap okumalarını ve kültürel sohbetlerini bu çatı altında gerçekleştirmeleri gelecek adına hepimizi umutlandırmaktadır. Bilgiye ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayan en önemli yatırımlarımızdan bir tanesi olan Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimizi ziyaret edip gençlerimizle sohbet ettik, taleplerini dinledik. Bilgi Evimizdeki doluluk oranının her geçen gün artması bizleri sevindirmektedir" diye konuştu.