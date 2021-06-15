Başkan Çınar, ‘en iyi kiraz' ve ‘en iyi kiraz bahçesi' yarışmasının jüri heyetiyle bir araya geldi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 25 Haziran'da Çırmıktı Lezzet Caddesi'nde düzenlenecek törenle ödülleri dağıtılacak olan ‘En İyi Kiraz' ve ‘En İyi Kiraz Bahçesi' yarışmasının jüri heyetiyle bir araya geldi. Başkan Çınar, düzenlenen yarışmanın coğrafi işaret tescil belgeli dalbastı kirazının tanıtımına ciddi bir destek vereceğini söyledi.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası işbirliği ile düzenlenen ‘En İyi Kiraz' ve ‘En İyi Kiraz Bahçesi' yarışmasına katılan üreticiler, dalbastı kirazlarını jüri heyetine teslim ettiler.

Jüri heyetiyle bir araya gelerek teslim edilen dalbastı kirazlarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tadıyla, aromasıyla ve kalibresiyle ilçemizin en bilinen tarımsal ürünlerinden olan, yaptığımız ciddi girişimlerin ardından coğrafi işaret tescil belgesine kavuşan dalbastı kirazımızın tanıtımını yapmakla birlikte tarımsal alanlara olan ilgiyi artırmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz en iyi kiraz ve en iyi kiraz bahçesi yarışmasında ödül törenimize artık az bir zaman kaldı. 25 Haziran'daki ödül töreniyle üreticilerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Bu yarışma öncesinde ön kabule teslim edilen dalbastı kirazlarımızı inceledik. Üreticilerimizin büyük bir emek ve alın teriyle hazırladıkları, aroması ve lezzetiyle damaklarda farklı bir lezzet bırakan dalbastı kirazlarını inceleyip, en güzel kirazı ve bahçeyi belirlemek adına titiz bir şekilde çalışan jüri heyetimizden de bilgiler aldık. Pandemi tedbirleri dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yılda Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Şenliklerimizi iptal etmemize rağmen coğrafi işaret tescil belgeli dalbastı kirazımızın tanıtımına güçlü bir destek veren yarışmamızı hemşerilerimiz ve üreticilerimizle buluşturacağız. Yeşilyurt'ta artık geleneksel hale gelmesiyle birlikte üreticilerimizin de düzenlenmesi yönünde talep ettiği bu yarışmamız vesilesiyle bir yandan bu eşsiz lezzetimizin tanıtımını yaparken diğer taraftan ilçemizin tarihini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla hayata geçen ve devam eden sosyal ve kültürel yatırımlarımızı geniş kesimlere aktarma ve anlatma fırsatına kavuşmuş olacağız. Yarışmamızın düzenlenmesinde emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere özenle hazırladıkları dalbastı kiraz paketlerini jüri heyetine teslim eden bütün üreticilerimize ve bahçe sahiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılacak teknik incelemelerin ardından dereceye giren üreticilerimizin ödüllerini 25 Haziran'da düzenleyeceğimiz törenle takdim edeceğiz. Yarışmamız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kiraz rekoltesinin bu yıl beklentilerin altında kaldığını ifade eden Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise, “Bu yıl rekoltemiz düşük olmasına rağmen ürünlerimizin kalitesi çok güzeldir. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ciddi destekleri ve ödülleri yüksek tutması neticesinde yarışmaya katılımın artması hepimizi mutlu etmiştir. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a gösterdiği hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı teşekkürlerimi sunarken, yarışmaya katılan tüm üreticilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Yeşilyurt'un en önemli geçim kaynaklarından olan dalbastı kirazı için çiftçilere gereken desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Süleyman Berktaş da, “Kiraz üretimleri sırasında bahçelerde kiraz sineği tuzaklarının zamanında kurulmasından çıkışlarına kadar süreçleri yakından takip ettik. Ancak olumsuz iklim şartları nedeniyle kayısıda olduğu gibi kirazda da aynı sıkıntıları yaşadık, verim düşüklüğü var lakin kalite her zaman ki gibi yerindedir. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya, çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Yarışmayı düzenleyen başta Yeşilyurt Belediyesi olmak üzere destek ve katkılarını esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

25 Haziran 2021 Cuma günü Çırmıktı Lezzet Caddesi'nde düzenlenecek ödül töreninde ‘En İyi Kiraz' kategorisinde birinci olan üreticiye 5 bin TL, ikinci olana 4 bin TL, üçüncü olana 3 bin TL, dördüncüye ise 2 bin TL, ‘En İyi Kiraz Bahçesi' kategorisinde ise birinci olana 3 bin TL, ikinci olana 2 bin TL, üçüncü olana ise bin TL para ödülünün yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edilecek.