Başkan Çınar, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Çınar, burada yaptığı konuşmada “Gündüzbey mahallemizin tarihi ve turistik güzelliklerini güçlü yatırımlarla geleceğe taşıyacağız” dedi.

Gündüzbey mahallesini ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey mahallesine önümüzdeki beş yıl içerisinde kazandırılması hedeflenen projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Çınar, kadim bir medeniyet kültürüne sahip Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgesinin tarihi ve turistik olgusunun farklı temalı yatırımlarla kıymetli hale getirilmesinin Yeşilyurt'un gelişimi açısından önemli olduğunu dile getirdi. Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeşilyurt'un ekonomi, ticaret, sosyal, kültürel eğitim ve sportif yönden kalkınması adına büyük bir çaba sarf ettiğimiz bu dönemde Çırmıhtı ve Gündüzbey gibi yeşil alanları, mesire bölgeleri, tarihi ve turistik alanlarıyla gerçekten farklı özellikleri bulunan bölgelerimizin gelişimini çok fazla önemiyoruz. Geride bıraktığımız beş yıllık hizmet dönemimizde ilçemizin bütün yaşam alanlarındaki zenginliklerin gün yüzüne çıkması ve akabinde yerli ve yabancı turizme kazandırılması için çok ciddi yatırımlar yaptık, hizmetler ürettik. Gündüzbey mahallemizin her karış toprağında çok güçlü bir şekilde hissedilen kadim medeniyet olgusunu, tadına doyulmaz yemeklerini, tarihi yerleşim alanlarını, kendisine has özelliklerini değerli hale getirip, Malatya ekonomisine katma değer katması anlamında yeni dönemde daha fazla gayret edeceğiz. Misafirperver ve kadirşinas hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı bu mahallemizin gelişimi, ilerlemesi ve değişimi hiç şüphe yok ki; Malatya ve Yeşilyurt'un gelişimi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kendisine has farklı bir yapısı bulunan Gündüzbey mahallemizin bu güçlü yanlarını farklı temalı yeni yatırımlarla geleceğe taşıyacağız, bunda kararlıyız. Yeşilyurtluları daha mutlu, daha huzurlu, daha müreffeh yaşam standartlarına çıkaracak projelerimiz arasında yer alan ‘Gündüzbey Katlı Otopark' ile ‘ Gündüzbey Spor Kompleksi-Yaşam Merkezi' gibi iki değerli yatırımı hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Gündüzbey'de, 30 dönüm alan üzerine, Bakanlık ve Spor Toto desteği ile daha önce ülkemizde uygulanmış ve başarılı olmuş bir modeli baz alarak Gündüzbey Spor Kompleksi'ni kuracağız. Tesis binası, kapalı ve açık spor alanları ve spor sahaları, sosyal alanlar ve kafeteryasıyla sadece Gündüzbey'e değil bütün Yeşilyurt'a hizmet verecektir. Bunun yanı sıra tarihî dokusu ve lezzet mekânlarıyla dört mevsim ziyaretçi çeken bu mahallemize katlı otopark inşa ederek, yaşanan trak sıkışıklığına ve otopark problemine son vereceğiz.”

Çırmıhtı ve Gündüzbey'i yeni projelerle cazibe merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Çınar, “Kadim bir medeniyet kültürüne sahip bu bölgemizin sosyal dokusunu güçlendirecek, turizm yerlerini ön plana çıkartacak, o muhteşem yemeklerini gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak için çok ciddi yatırımlar yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Gündüzbey yolu üzerinde bulunan Hıroğlu mahallesindeki tarihi evlerin de restorasyonunun tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tarihi Konaklarımızdan bir tanesini yöresel yemek satış noktası yaparak yerli ve yabancı turistler ile gezginlere tadına doyulmaz yemeklerimizin tanıtımını yapacağız, bu durumda hem ekonomiye hem de ilçemizin tanıtımına önemli kazanımlar sağlayacak.3.Millet Kıraathanemizin yanı sıra buraya Butik Otel'de kazandıracağız. Yeni dönem projelerimiz arasında yer alan ‘Lezzet Vadisi' ile kahvaltılıklarımızı, tava ve sulu yemeklerimizin tanıtımını yapacak organizasyonlara ağırlık vereceğiz. Restorasyonu tamamlanan Kebir Camimizin ön kısmından başlayan kanal boyunca rekreaktif gezinti alanları sağlayacak olan ‘Yeşilyurt Kent Tasarım' projemiz ile eşsiz güzellikte mekânları ilçemize kazandıracağız. Birçok hemşerimizin küçük tezgahlarla başlayıp fabrikalaşmaya kadar ilerlediği dokumacılık mesleğinin tarihi unsurlarını sergileyip hafızaları tazelemek amacıyla Yeşilyurt markasına yakışan ‘Tekstil Müzesi' kazandıracağız. Hasan Çalık Devlet Hastanemizde yeni ek binası ve diğer hizmet alanlarıyla modern bir görüntüye kavuşturuldu, sağlık turizminde de bu bölgemiz hareketlenecek. Şahintepesi Sosyal Tesislerini gerekli düzenlemelerin ardından hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bütün yatırımlarla bu bölgemizin geçmişten gelen tarihsel ve kültürel değerlerini gözler önüne sereceğiz”

Gündüzbey Yeşilkonak Binasını ziyaret ederek devam eden kurslar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuran-ı Kerim, Halı Dokuma, Biçki-Dikiş ve Ehram Kursuna katılan kursiyerlerle sohbet etti.

Başkan Çınar, yeni dönemde hayata geçecek projelerle burada üretilen el emeği göz nuru eserleri de yerli ve yabancı turizme kazandıracaklarını ifade ederken, restorasyonu devam eden Tarihi Konaklarda bu eşsiz eserlerin hem tanıtımı hem de satışının yapılacağı mekanları ilçeye kazandıracaklarını söyledi.