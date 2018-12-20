Başkan Çınar, esnaf ziyaretleri kapsamında taksicilerin misafiri oldu

Malatya'yı karış karış gezerek, tüm yaşananlara hâkim olan taksicilerin şehre dair öneri ve dileklerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, samimi bir havada geçen sohbet sırasında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Taksicilerin zor koşullar altında işlerini yapmaya çalışan, emektar insanlar olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Esnafın ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi vatandaşın en güzel şekilde hizmet alması açısından son derece önemlidir. Bu güne kadar taksici esnafından bizlere gelen her türlü hizmet başvurusunu imkanlarımız çerçevesinde yerine getirmeye gayret ettik. Fedakarca bir çalışma anlayışla evlerine ekmek götürme derdinde olan taksisi esnafımız hem kentimizin hem de ilçemizin gelişmesinde büyük rol oynuyorlar. Onların görüşleri, önerileri ve talepleri bizim için büyük önem taşıyor. Kendileriyle bir araya gelip Malatya ve Yeşilyurt'un daha fazla kalkınması noktasında neler yapılabilir, talepleri nedir bunları konuştuk, çok güzel bir sohbet oldu. Özverilerinden dolayı taksici arkadaşlarımı kutluyorum. Dönüşerek büyüyen Yeşilyurt'umuz da her zaman beraber olduğumuz taksici kardeşlerimizin yaptığı işlerin zorluğunu ve önemini biliyoruz. Onlara bol kazançlar ve hayırlı işler diliyorum. Bizi çok güzel bir şekilde ağırlayan, içten ve samimi sohbetlerinden büyük keyif aldığımız Kardelen Taksi Durağındaki taksici kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyareti taksici esnafı tarafından memnuniyetle karşılanan Başkan Çınar, "Vatandaşlarımıza ulaşım imkanı sağlayan taksicilerimizin rahat ve güzel mekanlarda hizmet vermesi adına başlattığımız ‘ Taksi Durakları” projemiz çerçevesinde modern bir görüntüye sahip yeni duraklarımızı hizmete sunuyoruz. Modern ve estetik yapıya sahip taksi duraklarımız kent kimliğine yakışır bir görüntüye sahiptir. Yenilenen taksi duraklarımız bütün taksici esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Çınar, samimi bir ortamda geçen sohbetin arasında taksi durağına gelen bir telefona baktı. Çalan telefona yanıt veren Başkan Çınar, müşterinin beklediği adresi alarak sıradaki aracı yönlendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden taksici esnafı Kenan Helvacı, “Belediye Başkanımıza yaptığı bu nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başkanımızın halkın içinde olması, esnafları dinlemesi ilçemizin daha da güzelleşmesine vesile olmaktadır. Bizde Başkanımıza yaşadığımız sıkıntıları paylaştık, çözüm yollarını anlattık. Çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olsun kendisi de bizleri dikkatle dinleyip sorunlarımız giderilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Başkanımızın ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz. İşimiz gereği sürekli seyahat halindeyiz, Yeşilyurt'ta her noktaya seyahat ediyoruz. Dolayısıyla vatandaştan daha fazla kıyaslama yapabiliyoruz. Yeşilyurt'ta yaşanan gelişmenin farkındayız. Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.