Başkan Çınar, esnafın talepleri dinledi

Gündüzbey ve Banazı Mahallelerinde ki esnafları ziyaret eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ekonominin can damarı olan yerel esnafımıza her daim sahip çıkıyoruz. Onların cana yakınlığı, samimiyeti ve güler yüzü, hizmet aşkımızı artırmaktadır” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Birim Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Gündüzbey ve Konak olarak bilinen Banazı Mahallelerini ziyaret ederek, esnafların ve vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

Esnaflara ‘hayırlı işler' temennisinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin tüm bölgelerini sık sık ziyaret ederek hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın taleplerini yerinde öğrenmeye büyük önem veriyoruz. Gündüzbey ve Banazı mahallelerimizi ziyaret ederek esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutlu olduk. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi süreci halen devam ediyor. Esnaflarımızın yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız; alışverişlerimizi yaparken kendi insanımızı, kendi marka ve yerli ürünlerimizi tercih etmeleridir. Bizler de buna hassasiyet gösteriyoruz ve esnafımızın, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Aşılarımızı olup, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarsak bu dönemlerin çok kısa sürede geride kalacağına inanıyorum. Bu zor günleri dayanışma içerisinde, omuz omuza yine birlikte atlatacağız inşallah. Tüm ticari işletmeler ve esnaflarımızın ayakta kalabilmesi adına hükümetimizin Türkiye genelinde almış olduğu kararlar mevcuttur. Biz de belediye olarak esnaflarımıza imkânlarımız ölçüsünde desteğimizi sürdüreceğiz. Nihayetinde esnafın mutluluğu, ekonominin canlılığı şehrin de mutluluğu demektir.Yeşilyurt Belediyesi olarak, ilçemizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Çınar, vatandaşlarla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını sözlerine ekledi.