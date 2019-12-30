Başkan Çınar, hizmetleri anlattı

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı'yı Yeşilyurt Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünde ağırlayarak, yeni dönem yatırımları hakkında sinevizyon üzerinden sunum yaptı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir saate yakın süren bilgilendirme toplantısında yeni dönem yatırımlarından ‘Güneş Enerji Santralleri', ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri', ‘Lezzet Vadisi', Yeni Çırmıktı Projesi', ‘ Yakınca Spor Adası', Macera Parkı ve Sosyal Tesis', ‘Yeşil Gıda Seracılık', ‘Güneş Enerjili Sera', ‘Spor Kompleksi', ‘Gündüzbey Sosyal Tesisleri' ve ‘Göl Parkı' projeleri hakkında AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ile beraberindeki heyete detaylı bilgilendirmede bulundu.

Yeşilyurt Belediyesinin ilçeye kazandırdığı eserlerden gurur duyduklarını ifade eden AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, “ Belediye Başkanımızın yapmış olduğu veya yapacağı yeni projelerin hayata geçmesinde, detaylandırılmasında önemli bir merkez olarak belirlenen Etüt Proje Müdürlüğünde mimar ve mühendislerden oluşan çok güzel bir ekip kurulduğuna şahit olduk. Yeşilyurt'ta ki yatırımların hatasız bir şekilde yürütülmesiyle birlikte en güzel, en iyi ve en kaliteli şekilde hizmete sunabilmek adına gerçekleşen bu planlı çalışmadan dolayı öncelikle Belediye Başkanımızı ve onun şahsında mesai arkadaşlarını kutluyorum ve başarılar diliyorum. Belediye Başkanımız, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında gerek ev gerekse de esnaf ziyaretlerinde açıklamış olduğu 45 adet projesini hayata geçirme sözü vermişti. Bugün ki sunumda gördüğümüz gibi bu projelerden 28'ine başlamış, bir kısmı bitmek üzere bir kısmında ise çalışmalar halen devam ediyor. Başkanımız geri kalan projeleri de başlatmak için uygun zamanı bekliyor. Verdiği sözleri yerine getirmesinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ı kutluyorum. Malatya'nın batı tarafında yer almasıyla gelişime açık bir bölgede yer alan Yeşilyurt'umuz Malatya için önemli bir yerdedir.” İfadelerini kullandı.

Yeşilyurt'ta gerek kentsel dönüşümler, gerekse de diğer yatırımlar ilçenin gelişimine ışık tuttuğuna dikkat çeken Kahtalı, “Beylerderesi Şehir Parkı projesi bizim için önem taşıyor. Malatya'mızın nefes alacağı bir bölgede inşa edilecek olan bu projeyi önemsiyoruz ve hayata geçmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz.1 milyon 350 bin metrekare alanda sosyal donatıları, hizmet alanları ve park alanlarıyla çok özel bir yatırıma kavuşmuş olacağız. Malatya ve bölgenin sosyal yaşam kültürüne farkındalık getirecek bu proje içinde çalışmalar sürmektedir. Böylesine güzel bir projenin hayata geçmesi adına çaba sarf eden Başkanımızı tebrik ediyorum. ‘Yakınca Spor Adası', ‘Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri', ‘Yeni Çırmıhtı', ‘ Spor Kompleksi' , ‘Lezzet Vadisi', ‘ Gündüzbey Sosyal Tesisleri', ‘Karakaya Göl Parkı' gibi projelerin yanı sıra saymakla bitiremeyeceğimiz çok sayıda yatırım üzerine çalışıyorlar. İlçemizin fiziksel değişiminin yanı sıra eğitim, kültür, çevre, temizlik, sanatsal ve temizlik yönünden değişimi adına gayretlerini gördüğümüz Belediye Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum. Mahalle sakinlerimiz ve muhtarlarımızla yaptığımız tüm görüşmelerde Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnuniyet duymaları bizleri mutlu ediyor. Bizlerde her zaman Başkanımızın ve ekibinin yanında yer almaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yeşilyurt için dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “AK Parti Milletvekilimiz Sayın Hakan Kahtalı ile beraberinde ki AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı mensuplarına yeni dönem projelerimiz üzerine görsel sunum şeklinde bilgiler paylaştık. Yeşilyurt'un değişimi için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz farklı ve dikkat çekici projelerle bölgemizde farkındalık oluşturuyoruz. Belediye olarak eğitimden sağlığa, kültürden sanata, alt ve üst yapıdan çevreye, tarihi mekanların korunmasından sosyal yardım hizmetlerine kadar geniş bir hizmet alanımızda farklı yatırımlarda bulunarak, Yeşilyurt'umuzun marka değerine yeni değerler katıyoruz. Bölgemiz hızla gelişirken yeni projelerimizde bu gelişim sürecine katkılar sağlıyoruz. Bölgenin parlayan yıldızı, Malatya'nın en büyük merkez ilçesi olan Yeşilyurt'umuz, yakaladığı değişim vizyonuyla birlikte ülke çapında daha fazla tanınacak, bilinecek ve projelerimiz daha fazla kesime ulaşacaktır. Ulusal ve uluslar arası çapta yeni projelerimizle bölgemizi kalkındırmak için 7/24 çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz. Dünya'daki yeni gelişmeleri yakından takip edip, bölgemizi yeniliklerle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Yatırımlarımıza büyük ilgi gösterip desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Sayın Vekilimize bugün ki davetimize icabet ettiği için ayrıca teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. “ dedi.

Bilgilendirme toplantısından sonra AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ile beraberinde ki heyet, Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarına tabi tutulan Tarihi Yeşilyurt Konakları'nda, ‘Macera Parkı ve Sosyal Tesis' projesinin uygulanacağı Şahin Tepesi'nde ve teknik kapasitesiyle bölgenin en büyük deprem evi niteliğine sahip Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi'nde incelemelerde bulundular. Başkan Çınar, yatırım alanlarında ki faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

Bilgilendirme ve inceleme gezisinde, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı üyeleri de hazır bulundu.