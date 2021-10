Başkan Çınar, ilçedeki büyük değişimi meclis üyelerine anlattı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 ile 2021 yılları arasında Yeşilyurt'ta hayata geçen yatırımlar ve devam eden projeler hakkında, belediye meclis üyelerine yaptığı sunumda. ''Toplam tutarı 304 milyon 616 bin TL. olan 74 dev yatırımla ilçemizin geleceğini bugünden inşa ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısı Toplantı Salonunda gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında bediyesi meclis üyeleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın büyükşehir statüsüne kavuşmasından sonra kurulan Yeşilyurt Belediyesinin kısa zamanda isminden söz ettirecek bir hüviyete kavuşmasında belediye meclis üyelerinin önemli bir emek ve gayreti olduğunu söyledi. Geleceğin Yeşilyurt'un hep birlikte inşa ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük dev yatırımlarından Beylerderesi Şehir Parkı, Yeni Belediye Hizmet Binası-Millet Bahçesi, Emanet Çarşısı, Tarihi Yeşilyurt Konakları, 8 Adet Müze, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası, Spor Tesisleri, Semt Pazarları, Yöresel Ürünler Çarşısı, Güneş Enerji Santrali, Yeşil Gıda Market, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Millet Kıraathaneleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Sportif, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler, Yol Açma, Genişletme, Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Çalışmaları, İmar Yollarının Açılması, Park Projeleri, Sosyal Tesisler ve Sokak Sağlıklaştırmaları Projeleri başta olmak üzere tüm yatırımlar hakkında Meclis Üyelerine görsel sunum destekli bilgilendirmede bulundu.

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinin fikir ve önerilerini de paylaştıkları bilgilendirme toplantısında Yeşilyurt Belediyesinin genel yapısı, hizmet mekanları, faaliyetleri, yatırımları ve gelecekle ilgili planlamalarına ilişkin bilgiler paylaşan Çınar, “ 2019 yılındaki seçimlerinden üzerinden 2,5 yıl geçti, bu süre zarfı içerisinde bir günümüzü bile boş geçirmeden hemşerilerimize vaat ettiğimiz 45 projemizin büyük bir kısmını tamamlayarak hizmete sunduk. Bu vaatlere bölgemizin ihtiyaç duyduğu 29 yeni projeyi de ekleyerek toplamda 74 dev yatırımla Yeşilyurt'un geleceğine birbirinden değerli ve özel eserler emanet ediyoruz. Yeşilyurt'umuza, insanlarımıza ve hayata değer katan yatırımlarımızla ilçemizin tarihsel, kültürel, doğal ve kültürel zenginliklerine büyük değer kattık. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek, planlı ve disiplin bir çalışma yöntemiyle çalışıp, Yeşilyurt'un yaşam seviyesini her geçen gün daha iyi bir seviyeye çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize emanet edilen bu görevin hakkını sonuna kadar vermek için dinamik ve çalışkan bir ekiple ‘Durmak Yok Yola Devam' diyerek her yeni güne yeni bir umutla başlayarak yarınlarımızın bugünden daha aydınlık ve güzel olması için mücadele ediyoruz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında çok büyük mesafeler aldık. İnsana ve hayata değer katan yatırımlarla Yeşilyurt'umuzu bir yandan güzelleştirirken diğer taraftan son yıllarda önemli yatırımlara kavuşan Malatya'mızın değişim sürecine önemli katkılar sunuyoruz ” ifadelerini kullandı.

2,5 yıllık dönemde önemli yatırımların altına imza attıklarını dile getiren Başkan Çınar, Yeşilyurt'un büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade ederken şunları söyledi; “2019 ile 2021 yılları arasında Gençlik ve Spor, Park ve Sosyal Tesisler, Kültür ve Sosyal İşler, Çevre ve Şehircilik ile Turizm alanlarında toplam maliyeti 304 milyon 616 bin 24 TL. olan dev yatırımları Yeşilyurt'umuza kazandırdık. İlçemizde yeni yaşam alanları kurduk, tarihi bölgelerimizi restorasyon projelerimizle ayağa kaldırdık, ulaşım ağımızın konfor seviyesini artırdık, kırsal bölgelere ulaşımı rahatlattık, yeni spor tesislerinin yanı sıra park ve sosyal tesis projelerimizle ilçemizin dört bir tarafını daha canlı ve renkli bir görüntüye kavuşturduk. Yatırımlarımızla bütün yaşam alanlarımızın cazibesinin artmasına öncülük ettik, her sokağımızın değerini artırdık. Doğa harikası bölgelerimizi, kültürel varlıklarımızı ve yemeklerimizin tanıtımı için Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projesi çatısı altında birbirinden önemli yatırımları ilçemize kazandırdık. Çırmıhtı'da bulunan tarihi tescilli konaklarımızı satın alıp, geleneksel dokuya uygun bir projeyle baştan aşağıya yeniden dizayn edip Tarihi Yeşilyurt Konakları adı altında turizme kazandırdık. Farklı temalı müzelerimiz, konaklarımız, sokak ve cephe sağlıklaştırmalarımızla bu bölgemizi yerli ve yabancı turizme kazandırdık. Konaklarımız ve 8 adet müzemizle tarihi zenginliklerimizi gözler önüne serip, geleneksel hayatımızın ne kadar zengin ve değerli olduğunu gözler önüne serdik. Yemeklerimizin ve meyvelerimizin tescil süreçleriyle ilgili başarılı adımlar attık, kentimizde ki tescilli 14 ürünün 4'ünün Yeşilyurt'ta olması yaptığımız

çalışmaların bir ürünüdür. Kent Konseyinde kurduğumuz Gastronomi Çalışma Grubumuzun güzel çalışmalarıyla son olarak ta içli köftemiz ve banazı karası üzümümüzün de tescil belgelerini aldık, diğer ürünlerin tescilleriyle ilgili yoğun bir görüşme içerisindeyiz. Deprem kuşağında yer alan bir kent olduğumuz için bölgemizde sağlıklı ve güvenilir yaşam alanlarımızın sayısını artırmak adına ilkini TOKİ ile işbirliği halinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yaptığımız kentsel dönüşüm projemizin ikincisini Turgut Özal Mahallesinde belediye imkanlarıyla hemşehrilerimizle buluşturmak için inşaat çalışmalarına hız verdik. Yakınca, Kaynarca ve Melekbaba'da ki TOKİ Konutlarının yapımına da tüm desteğimizi veriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üst düzeyde yararlanmak amacıyla Mollakasım mahallemizdeki 20 dönümlük alan üzerine 4 milyon 466 bin TL. tutarında Güneş Enerji Santralini hizmete sunarak, enerji ihtiyacının karşılanmasına destek verdik. İsmiyle müsemma Yeşilyurt'umuzu daha yeşillendirmek amacıyla bugüne kadar 215 adet parkı hizmete sunup 1 Milyon 661 bin 802 metrekare yeşil alanı hizmete sunarken, kişi başına düşen yeşil alan miktarını ise 5.03 metrekareye yükselttik. 2,5 yıl içerisinde ise toplam maliyeti 27 Milyon 105 bin TL. olan 23 yeni parkı ilçemize kazandırıp mahallelerimizin sosyal yaşam seviyesinin artmasına ciddi katkılar sunduk. Sosyal Tesis sayımızı ise 10'a çıkarttık. 1 milyon 350 bin metrekare alanda yapımı devam eden Malatya'nın ve bölgenin en büyük sosyal yaşam projesi olan Beylerderesi Şehir Parkımızın üçüncü etabını da başladık, buradaki Millet Bahçemizi tamamlayarak hizmete sunduk, Savunma Sanayi Savaş Aletleri Müzemizin de büyük bir kısmını tamamladık, sosyal ve spor tesisleri, kafeteryası ve dinlenme alanlarıyla buranın cazibesini artıracağız. Beylerderesi ile Çırmıhtı arasındaki 14 km'lik yolu açarak bu bölgenin muhteşem doğal zenginliklerini turizme kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Araç ve yaya trafiğini rahatlatmak, ulaşım ağımızı konforlu hale getirmek için 2.5 yıllık dönemde 115 Bin 290 ton sıcak asfalt ile 281 km sathi kaplama serip, toplamda 80 km. imar ve kadastro yol açarak ilçemizin ulaşım ağının dönüşümü ve yenilenmesi bakımından büyük mesafeler aldık. Tüm bölgelerimizdeki kaldırım yenileme, çevre düzenleme, aydınlatmalar, çiçek ekimleri ve peyzaj çalışmalarıyla yollarımızı, sokaklarımızı ve caddelerimizi modernize ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 Vizyonuna uygun yatırımlarla geleceğe hazırladığımız Yeşilyurt'un tarihsel ve kültürel geçmişini ön plana çıkartan, bölgemizin ihtiyaç duyduğu, vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu ortamlarda yaşamasına vesile olacak birbirinden değerli eserlerimizle geleceğe daha umutla ve güvenle bakıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt'u ''Topyekün değişim, Topyekün Kalkınma, Topyekün Dönüşüm'' prensibinden yola çıkarak, her yönüyle kalkındırdıklarını dile getiren Çınar, “23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip merkez- kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın fiziksel ve sosyal gelişimini bir bütün halinde yürütüyoruz. Her alanda çalışıyoruz, her alanda proje üreterek tüm vatandaşlarımızın temel belediyecilik hizmetlerinden üst seviyede faydalanmasına öncülük ediyoruz. 6 Başkan Yardımcımız, 25 Birim Müdürlüğümüz, iştiraklerimizden Yeşilyurt İŞGEM ve YEPAŞ Genel Müdürlüklerimizin yanı sıra Birim Müdürlüklerimizde görev yapan toplam 1.407 mesai arkadaşımızla birlikte Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'a hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Belediyemizin tüm birimleri ve hemşerilerimizle birlikte büyük bir aileyiz. Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlıklarımız, İlçe Belediyelerimiz, Meclis Üyelerimiz, kamu ve kurumlarımız, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerimiz, mahalle muhtarlarımız, esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir ve beraber hareket ederek ilçemize hizmet ediyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyeti, huzuru ve sağlığıdır. Araç parkımızdaki son teknolojiye sahip 217 iş makinası ve alanında deneyimli uzman personellerimizle birlikte ilçemizin dört bir tarafına kaliteli hizmetler götürüyoruz. Eğitimden sağlığa, kentsel dönüşümden tarımsal yatırımlara, restorasyon projelerinden modern spor tesislerine, çevre yatırımlarından temizlik hizmetlerine, kültürel ve sanatsal hizmetlerden meslek edindirme ve kurs alanlarımıza kadar her alanda varız, her alanda iddialıyız, her alanda insanlarımıza en güzel hizmetleri ulaştırıyoruz. Birim Müdürlüklerimize Sıfır Atık, Kadın ve Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Koordinasyon Müdürlüklerimizi de ekleyerek hizmetlerimizin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağladık” dedi.

Yeşilyurt'un turizm ve ekonomik potansiyelini hareketlendirecek çok sayıda yatırımı bölgeye kazandırdıklarını ancak yapacak daha çok hizmetlerin olduğunu sözlerine ekleyen Çınar, “Özel ve değerli bir hüviyete sahip Yeşilyurt'umuzun her yönden kalkınması bizim temel hedefimizdir. Bölgemizin ekonomide ki can damarı olan sanayi bölgelerimizin her türlü ihtiyacının karşılanması içinde esnaflarımız ve tüccarlarımızla işbirliği halinde gereken tüm hizmetleri yerine getiriyoruz. Atıl vaziyetteki tarım arazilerimizi yeniden ekonomiye kazandırmak için tarımsal hizmetlere büyük bir alan açarak; arpa, buğday, fasulye, nohut, salep ve rulo çim üretimlerimizle hem arazilerimizi değerlendiriyoruz hem de çiftçilerimize yeni iş ve aş kapısı açıyoruz. Parklarda kullandığımız rulo çimleri bu tesislerimizde üreterek belediye bütçesini kâra geçiriyoruz, bu yıl içerisinde 25 bin metrekare rulo çim üreterek hedeflerimizin üzerine çıktık. Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamız ve Yeşil Gıda Seracılık alanımızda üretilen meyve ve sebzelerimizi sosyal tesislerimizdeki yemeklerde kullanırken, Yeşil Gıda Market ve Yöresel Ürünler Çarşımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Burada üretilen bakliyatları paketler haline getirip Emanet Çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp gönül belediyeciliği hizmetlerine farklı bir bakış açısı kazandırdık. 850 metrekare alanda hizmet veren, bölgemizin en büyük sosyal yardımlaşma noktası Emanet Çarşımızın yanı sıra yeni dönemde geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın zor anlarında ellerinden tutup, sosyal belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Pandemi döneminde vatandaşlarımızı daha fazla fiziksel aktiviteyle buluşturmak amacıyla gençlik ve spor yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılında gerek açtığımız spor okulları ve yüzme kursları gerekse de hemen hemen her hafta bir bölgede düzenlediğimiz sportif etkinlikler, sokak konserleri ve çocuk şenliklerimizle vatandaşlarımızın sosyal ve sportif hayatlarını hareketlendirmeye çalıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatımızın da destekleri neticesinde şu anda 30 farklı bölgemizde toplam maliyeti 25 milyon TL. olan spor tesislerimizin bir çoğunu hizmete sunduk, diğerlerini de yakında faaliyete sunacağız. 2019-2021 yıllarında düzenlediğimiz sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler ile sportif kurslarımızdan ise toplamda 94 bin 405 vatandaşımızın faydalandı. Sokak konserleri, çocuk şenlikleri ve farklı etkinliklerle pandemi döneminde vatandaşlarımıza moral ve motivasyon aşılamaya çalıştık. Vatandaşlarımızın rahat bir ortamda alış verişlerini yapmaları amacıyla Çilesiz ve Yeşiltepe'de bitmek üzere olan Semt Pazarlarını, Yaşam Merkezleri ve Yeşil Gıda Marketlerimizle bütünleştirip yaşam alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. Yeşil Gıda Marketlerimizi Bostanbaşı ve Turgut Özal Mahallerinden sonra Yeşiltepe Semt Pazarımızın içindeki hizmete sunacağız. Yöresel lezzetlerimiz ve yemeklerimizin tanıtımı ve satışı için açtığımız Yöresel Ürünler Çarşımıza vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi hepimizi mutlu ediyor. Gelecek nesillere temiz ve düzenli bir Yeşilyurt emanet etmek için bölgemizin en büyük çevre yatırımlarından olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimiz aracılığıyla evsel atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık' projelerini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında gelmenin gururunu yaşıyoruz. 'Temiz Yurt Yeşil Yurt' sloganıyla yürüttüğümüz temizlik çalışmalarımızla ‘temiz ve düzenli ilçe' imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz. Biz vatandaşlarımız için varız, millete hizmet etmek için varız. İlçemizdeki büyük değişimi yakından gören kıymetli hemşerilerimizin dua ve destekleri millete hizmet yolunda en büyük güç kaynağımızdır. Onların güler yüzü ve mutluluğu için, yarınlarımızın bugünden daha güzel olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve üretiyoruz. Tabii ki ilçemizin kimliğine değer katan tüm yatırımlarımızı Meclis Üyelerimizin büyük destekleri ve çabalarıyla hayata geçiriyoruz. Yeşilyurt Belediye Meclisi çatısı altında bugüne kadar görev yapan ve belediye hizmetlerimizin halka ulaşmasında büyük bir emek sarf eden bütün Meclis Üyelerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha ferah, daha güzel ve daha mutlu bir Yeşilyurt için çalışmaya aynı tempo ve istekle devam ediyoruz” dedi.

Sunumu büyük bir dikkatle takip eden meclis üyeleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Çınar'a teşekkür ettiler.