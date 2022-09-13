Başkan Çınar, kaldırım ve yol yenileme hizmetlerini inceledi

Cafana mahallesinde gerçekleşen kaldırım yenileme ve yol düzenleme çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Verimli tarım arazileriyle, misapirverver ve hoşgörülü insanlarıyla farklı güzellikleri içerisinde barındıran Cafana mahallemize sözünü verdiğimiz yatırımları gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte Cafana mahallesini ziyaret ederek, devam eden fiziksel yatırımları yerinde inceledi. Yeşilyurt Belediyesinden talep ettikleri tüm yatırımları aldıklarını söyleyen Cafana Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız, “ Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla mahallemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Eksiklerimiz gerçekten çoktu, kaldırımlarımız ve yollarımız çok kötüydü, gençlerimizin sosyal aktivitelerde bulunacakları halı sahamız yoktu. Belediye Başkanımıza bu taleplerimizi ilettik. Başkanımızda bizleri kırmayarak gerekli talimatları verip, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarının yanı sıra halı sahamızda yapıldı. Bütün yatırımlardan dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cafana mahallesinin yaşam seviyesini artıran yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Çınar ise “ Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan ilçemizdeki tüm yaşam alanlarının prestijini yükseltmeye, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya aralıksız devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz başarılı hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal bölgelerimize de taşıyarak top yekün bir dönüşüm yaşıyoruz. Verimli tarım arazileriyle, çalışkan ve hoşgörülü insanlarıyla farklı güzellikleri içerisinde barındıran Cafana mahallemizdeki yaşam seviyesini artırmak içinde yatırımlarımıza hız verdik. Mahalle sakinlerimizin temiz, düzenli ve sağlıklı alanlarda yaşaması için kilit taşı döşemesinden kaldırım yenilemeye, yol yenilemeden halı sahaya kadar tüm eksikliklerini çözüme kavuşturduk. Yeni açılan yollarımızın yanı sıra diğer yatırımlarımızla birlikte bu güzel mahallemizin çehresini ciddi seviyede değiştirip, cazibesini artırdık. Cafana mahallemiz diğer kırsal bölgelerimiz gibi merkezdeki hizmetlerin aynısına kavuşarak daha yaşanabilir bir görüntüye ulaştı. Cafana'lı hemşehrilerimizde bu hizmetleri yakından görüyor ve takdir ediyor, buraya ne zaman gelsek büyük bir ilgiyle karşılıyoruz. Tüm yaşam alanlarımız gibi Cafana'ya da hizmet etmek bizim için büyük bir gururdur. Bizim tek gayemiz, 81 mahallemizin tamamının modern ve konforlu alanlara sahip olması, gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve eğitim hizmetleriyle daha güzel görüntüye kavuşmasıdır. Gayretle, samimiyetle ve severek bu hizmetleri yapıyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda durmadan dinlenmeden çalışmaya, 81 mahallemizin tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cafana mahalle sakinleri de, yapılan tüm yatırımlardan dolayı Çınar'a teşekkürlerini sundular.