Başkan Çınar, kalitesi artırılan yolları inceledi

Bentbaşı Mahallesinde gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yenilenen yolları, aydınlatmaları, parkları ve kaldırımlarıyla kentimizin prestijli mahalleleri arasına giren Bentbaşı Mahallemizde bu hızlı dönüşüm, Yeşilyurt'umuz için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dört bir tarafında sürdürülen yol açma, genişletme, alt yapı çalışmaları, sıcak asfalt ve sathi kaplama serimlerini yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bentbaşı Mahallesinin ara sokaklarında gerçekleşen tam kaplamalı sıcak asfalt serimlerini yerinde inceledi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıp bu dönemde yapılacak yeni hizmetleri anlattı.

Yeşilyurt Belediyesine ilettikleri taleplerin belirli bir program halinde gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Bentbaşı Mahallesi Muhtarı Yakup Korkmaz, “ Kaldırım çalışmaları, sıcak asfalt serimleri, aydınlatmalar ve diğer tüm hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.Başkanımızın bu bölgeye verdiği önemi bizler her zaman takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.

Bentbaşı mahallesinin son yıllarda ki yatırımlar neticesinde farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ Bentbaşı mahallemizde alt yapısı yenilenen, aydınlatma direkleri yerleştirilen ve yürüyüş yolları düzenlenen yollarımızı finişerli tam kaplamalı sıcak asfalt ile güzel ve konforlu bir görüntüye kavuşturduk. İlçemizin bütün yaşam alanlarının aynı seviyede gelişip ve değişmesine çok büyük önem veriyoruz, çünkü biz ilçemizin her noktasına aynı değeri veriyoruz. Bugüne kadar ki hizmetlerimizde bunun açık bir göstergesidir, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizde bunu yakından görüyor.İlçemizin bütün cadde ve sokaklarında belediyemizin bir hizmetini ve yatırımı görülmektedir. Çarmuzu, Kiltepe, Çavuşoğlu, İlyas ve Bentbaşı mahallelerimizin bulunduğu bu güzel bölgemizi gerek alt ve üst yapı yatırımları gerekse de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yatırımlarımızla daha yaşanabilir bir hüviyete ulaştırdık. Hayata geçen yatırımlar neticesinde bu bölgemizde yeni yaşam alanları oluştu, işyerleri açıldı, vatandaşlarımız buraya daha fazla ilgi göstermeye başladı.Park çalışmalarından kaldırım düzenlemelerine, aydınlatmalardan yolların kalitesinin artırılmasına, peyzaj düzenlemelerinden kültürel yatırımlara kadar her alanda nitelikli hizmetler üreterek bu mahallelerimizin yaşam seviyesini artırdık. Planlı ve sağlıklı bir gelişim döneminde olan bu bölgemizdeki Bentbaşı ve İlyas mahallelerimizde bu büyük dönüşümden nasibini alarak büyük bir değişim döneminden geçmektedir. Yeni yatırımlarla bu mahallelerimizi daha fazla geliştireceğiz ve geleceğe hazırlayacağız. Ziyaretimiz sırasında ilgisini ve samimiyetini eksik etmeyen, güzel düşünceleriyle bizleri motive eden mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz onların hizmetkârlayız, her zaman emirlerindeyiz. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında katkılarını esirgemeyen mahalle muhtarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu.