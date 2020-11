Başkan Çınar, ‘kariyer günleri' programına katıldı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Ülkemizin yenilikçi, pratik zekaya sahip, dünyadaki güvenlik, ekonomik, teknoloji ve sanayi hamlelerini yakından takip eden gençlere çok büyük ihtiyaç duymaktadır” diye konuştu.

Malatya'da faaliyetlerine devam eden özel bir kolej tarafından hazırlanan ‘Kariyer Günleri' programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eğitim hayatı başta olmak üzere iş ve siyaset yaşantısı hakkında bilgiler paylaştığı öğrencilerle samimi ve içten bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatarak tavsiyelerde bulunan Çınar, Türkiye'nin günümüz teknolojik dünyasını yakından takip eden, sosyal ve kültürel yönü güçlü, dünyayla entegre olabilen yeni beyinlere çok büyük ihtiyaç duyduğundan bahsetti.

“Yeteneklerinize uygun hedefler belirleyip, planlı ve titiz çalışın”

Gençlere her zaman inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayan Çınar, “ Kendisini her alanda geliştiren, Allah'ın verdiği zekâyı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışan, bulunduğu şartları zorlayıp, yaptığı işin en iyisini yapma derdinde olan gençlerimizin gayretli ve özverili çalışmalarıyla geleceğe daha umutla ve daha güvenle bakmak istiyoruz. Okumak ve farklı bilgiler öğrenmek dünyanın en değerli işidir.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi asla olamazsınız. Kuran-ı Kerim'in ilk emri ‘ Okudur'.Dinimiz bize her şeyi okumamız ve öğrenmemiz gerektiğini emrediyor. Siz değerli öğrencilerimiz, hayatınızın en verimli dönemlerini yaşıyorsunuz, eğitiminiz için her türlü imkan sağlanmış durumdadır. Bu enerjiyi ve hareketli dönemi doğru bir hedef ve mantıklı bir hayat tarzıyla bütünleştirilmesi ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Son dönemlerdeki akıllı ve doğru yürütülen politikalar neticesinde sadece bölgesinde değil dünya çapında söz sahibi ülkeler arasına giren Türkiye'mizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri içinde ciddi yatırımlar yapılıp, destekler sağlanmaktadır. Eğitimi tüm hizmetlerinin temeline yerleştiren Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak adına ilçemizin dört bir tarafına eğitim merkezleri kurduk. Sayısını 8'e çıkardığımız Millet Kıraathanelerimizle, Kültür ve Sanat Merkezlerimizle, sanatsal ve sportif kurs alanlarımızla, yeni hizmete sunacağımız spor komplekslerimizle, sosyal sorumluluk projelerimizle, sizin daha güzel bir geleceğe sahip olmanız adına gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerimizi artırdık, geçen hafta Bisan firmasından bağışlanan 200 bisikletle sportif faaliyetlerimizi artıracağız. Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimizdeki etkinliklere katılıp yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Futbol başta olmak üzere farklı branşlarda kurslarımız devam ediyor, 2 bine yakını lisanslı olmak üzere 4 binin üzerinde sporcumuz var. 30 Milyon TL.'ye yakın spor yatırımı yapacağız. Gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacak olan öğrencilerimizin kendi yeteneklerine uygun hedefler belirleyip, bu hedefe ulaşmak içinde planlı ve sistemli bir çalışma döneminden geçmesi gerekmektedir. Herkesin

her alanda başarılı olması beklenmez, herkesin farklı bir yeteneği ve özelliği vardır. Esas olan herkesin kendine göre o üstün yönünü alıp bir noktaya taşıması gerekiyor” dedi.

“Hangi mesleği yaparsanız yapın, öncelikle iyi ve güvenilir insan olun”

Öğrencilerden sosyal ve kültürel yönlerini de geliştirmelerini isteyen Başkan Çınar, “ Hayat, ders ve okumaktan ibaret değildir, sosyal, kültürel ve sportif yönünüzü de güçlü ve diri tutmanız, sizin hayata karşı daha dirençli olmanızı sağlayacaktır. İleride farklı okullara ve üniversitelere gideceksiniz, inşallah çok güzel akademik anlamda güzel kariyerler yapacaksınız, gelecekte hepiniz farklı farklı meslek dallarında ülkemize ve milletimize hizmetlerde bulunacaksınız. Hangi mesleği yaparsanız yapın, öncelikle iyi bir insan, güvenilir bir insan, yardımsever ve hoşgörülü bir insan profiliyle hareket etmeniz size imkansız diye gözüken çok sayıda fırsatın doğmasına neden olacaktır. Hayatın her anında çevrenizle, arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla güzel diyaloglar kurmaya özen gösterin. Bununla birlikte elinizdeki teknolojiyi iyi yönde, faydalı kullanarak kendinizi daha iyi geliştirebilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Dünya hızla gelişiyor, teknolojik aygıtlar her gün yenileniyor, insansız hava araçları, robotlar ve diğer aletler hayatımızın artık merkezinde, bu tür yenilikleri yakından takip etmek içinde internet ve sosyal medyayı doğru ve akıllı kullanmanızda fayda var. Yararlı kullanırsanız elinizdeki cep telefonu dünyayı ayağınıza getiriyor ve istediği bilgileri anında size ulaştırıyor. İnternette her gördüğünüze ve yazılanlara ise asla inanmayın, araştırmacı olun, sorgulayın, farklı kaynaklardan edindiğiniz bilgileri karşılaştırın. Şunu unutmayın ki; kolay öğrenilen çabuk unutulur, zihninize kalıcı bilgiler yerleştirmek içinde sabırlı ve azimle çalışmanız lazım. Okuyan, araştıran, daha iyisini hedefleyen, milli ve manevi değerleri kendisine rehber edinen gençlerimiz sayesinde ülkemizin geleceğe daha parlak ve aydınlık olacaktır. Gençlerimizle irtibatımızı her zaman güçlü tutmaya özne gösteriyoruz, gençlerimize ne kadar faydalı hizmet yaparsak onun geri dönüşünü mutlaka ileride alacağız. Sizin her zaman yanınızda olan, destek veren Yeşilyurt Belediyesi olduğunu da asla unutmayın, hepinizin bahtı açık olsun, hem eğitim hayatınızda hem de meslek hayatınızda sizlere şimdiden başarılar dilerim” diye konuştu.

Keyifli ve esprili bir sohbet havasında geçen etkinlikte Başkan Çınar, yeni yatırımlar ve var olan projelerin gidişatı ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.