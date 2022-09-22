Başkan Çınar, kavun hasadına katıldı

Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve ek gelir kapısı oluşturmak adına çaba sarf eden üreticilerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

Yeşilyurt'un tarımsal zenginliklerinin ön plana çıkartılması için seçim vaatlerinden olan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasını Yeşilyurt'a kazandırıp, üreticileri destekleyen hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha eklediği bildirilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çayırköy mahallesinde kavun hasadının başlamasından dolayı düzenlenen hasat programına iştirak etti.

Yapılan üretimler hakkında Çınar'a bilgiler paylaşıp, taleplerini ileten üreticiler, Malatya'nın verimli topraklarında bol ve nitelikli ürünler topladıklarını söylediler.

Çayırköy Mahallesi Muhtarı Müslüm Özdemir ise sebze ve meyve fidesi dağıtımlarının yanı sıra çiftçilere yönelik desteklerinden dolayı Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt'un dört bir tarafında meyve ve sebze hasatlarının devam ettiğini vurguladı. Çınar, üreten toplumların geleceğe daha umutla ve güvenle bakacağını söyledi.

Yeşilyurt'un zengin ve verimli topraklarını üretim ekonomisine katmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini, bu yöndeki yatırım alanlarını genişlettiklerine dikkat çeken Çınar, “ İlçemizin dört bir tarafında olduğu gibi verimli topraklara, çalışkan ve üretken hemşehrilerimizin yaşadığı Çayırköy mahallemizde, yöre halkının tabiriyle tanem kavununun hasadına katıldık. Bölge iklimine ve hava şartlarına dayanıklı, aroması ve şekeriyle çok lezzetli kavunlar üreten bütün üreticilerimizi kutluyorum. Verimli topraklarımızdan bereketli ürünlerin toplandığı görmek bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çatısı altında tarımsal üretimi artırmak, alternatif ürün yetiştirmeyi teşvik etmek, çiftçilerimize ek gelir kapısı oluşturmak içinde bir yandan yatırım yaparken diğer taraftan da ücretsiz fidan ve tohum desteklerinde bulunuyoruz. Çiftçilerimizin daha fazla üretim yapmalarını teşvik etmek içinde her türlü desteği sağlıyoruz. Bu yılın Mart ayında çiftçilerimize 200 bin adet sebze fidesi dağıtmıştık, geçen haftada Milletvekillerimizin katılımıyla Dilek mahallesinde bir çiftçimizin bahçesinde domates hasadına katılmıştık. Ücretsiz dağıttığımız domates, biber ve patlıcan fidelerimizden çok güzel ve verimli ürünler almanın sevincini yaşıyoruz. Kendilerine ek bir gelir kapısı oluşturan çiftçilerimizde tabii ki mutlu oldu, tabii ki onlarında bazı talepleri var, bu taleplerini çözüme kavuşturmak içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Üreten toplumların ilerleyip kazandığına parmak basan Çınar, “ Tarımsal hizmetlere büyük önem veren bir belediye olarak çalışmalarımızı bu fikir etrafında geliştiriyoruz. Her yapılan üretim, yeni bir kalkınmanın fitilini ateşlemektedir. İlçemizde tarımı ve üretimi artırmak içinde canla başla çalışıyoruz. Çiftçilerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Hep yanlarında oluyor, onlarla birlikte hareket ediyoruz, taleplerinin yerine gelmesi için çalışıyoruz. Mahalle ve kırsal alan ziyaretlerimizde çiftçilerimizle sık sık bir araya gelerek; topraklarımızdan daha fazla ürün toplanması, var olan ürünlerinin kalitesinin iyileştirilmesi, bölge iklimine uygun ürünlerin yetiştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması noktasında istişarelerde bulunup, işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak ve ürün yelpazesini artırmak için araştırma ve geliştirme

çalışmalarımız artarak devam ederken, çiftçilerimizle birlikte hareket ederek var olan sorunlara kalıcı çözümler getirilmesine büyük önem veriyoruz. Tarlalarda, bahçelerde ve arazilerde alın teri döken, emek veren, mücadele eden bütün üreticilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak üretenin ve emek verenin yanında yer almaya devam edeceğiz. Hep birlikte hareket ederek inşallah daha fazla üretim yaparak ülkemizin tarım politikalarına desteklerimiz artarak devam edecektir” diye konuştu.

Çınar, konuşmasından sonra kavun hasadı yapan ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenip, yanında getirdiği hediyeleri verdi.