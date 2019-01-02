Başkan Çınar, Koyunoğlu Mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Göreve geldiği günden bugüne kadar vatandaşların belediye gelmesini beklemeden çeşitli ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla buluşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, günlük mesaisine Koyunoğlu Mahallesi'nde başladı.

Sabah namazından sonra vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çınar, iletilen istek ve taleplerin çözüme kavuşması için ilgili birimlerin çalışma başlatacağını söyledi. Çay ve simit ikramlarıyla da sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sabah buluşmasında talep ve istekleri dikkatlice dinleyerek not alan Başkan Çınar, her zaman iç içe oldukları vatandaşların refahı ve huzuru için büyük bir azimle çalıştıklarını söyledi.

“Yerinde, çözüm odaklı hizmet temel felsefemizdir”

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında mahalle sakinlerine bilgiler paylaşan Başkan Çınar, çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini, 82 mahallenin tamamında kendilerine iletilen taleplere kalıcı çözümler getirmeye gayret ettiklerini söyledi. Kendilerini sabahın erken saatlerinde güler yüzlü ve samimi bir şekilde ağırlayan Koyunoğlu mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunan Başkan Çınar, “ Öncelikle bizleri bağrına basan, evlatları gibi kucaklayan tüm vatandaşlarımıza bu ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar halkımızın sürekli içinde olduk, gerek ev ziyaretlerimiz gerekse de mahalle ziyaretlerimizle hemşehrilerimizin isteklerini ve taleplerini yerinde çözüme kavuşturmaya özen gösteriyoruz. Çözüm odaklı hizmet felsefemizin gerekliliklerini yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru, birlik ve beraberliği pekiştirmek, güçlendirmek için 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Bugünde sabah namazımızı Sabri Yüklü Camide kıldıktan sonra mesaimize Koyunoğlu mahallemizde başladık. Bizi güler yüzle karşılayıp, bağrına basan hemşehrilerimizle sohbet ettik, talepleri dinledik ve hizmetlerimizi anlattık. Tatlı sohbetleri ve öneriyle yolumuzu aydınlatan hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmek içinde gereken talimatları ilgili birimlere verdim. Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızın her daim emrindeyiz. Hangi mahalleye gidersek gidelim güler yüz ve hoş sohbetle karşılanıyor olmamız hizmet aşkımızı bir kat daha artırmaktadır. İlçemizde birlik ve beraberlik olduğu sürece gelişmek ve ilerlemek daima mümkün olacaktır. Herkesin talepleri, istekleri, şikayetleri ve hayalleri doğal olarak farklıdır. Bizde bu farklılıklardan yola çıkarak ortak noktada buluşup güzel hizmetler ve projeler ortaya koyuyoruz. Birbirimizden güç ve kuvvet alarak ilçemize daha nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz. İlçemizde yaşam standartını daha iyi noktaya ulaştırmak ve hayatı kolaylaştırmak adına var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Koyunoğlu mahalle sakinleri de, sabahın erken saatlerinde mahalleyi ziyaret ederek talep ve istekleri dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Cavit Aslan, Mehmet Cüreoğlu ile Yeşilyurt İnşaat Genel Müdürü Şahin Özer'de hazır bulundu.