Başkan Çınar, millet bahçesi ve seyir terasını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Millett Bahcesi ve seyir terasında yaptığı incelemede, "Beylerderesi Şehir Parkımız, 7'den 70'e herkese hitap edecek sosyal yaşam alanlarını içerisine alacak dev bir yatırımdır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi İsmail Caner Kaymaz ve Battal Tuncal, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Beylerderesi Şehir Parkı projesi kapsamında yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Seyir Terası başta olmak üzere bölgede gerçekleşen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Yapımı süren Beylerderesi Şehir Parkı projesinin sosyal yaşam projelerine örnek gösterilecek özel bir yatırım olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya'nın özel mekanlarından olan Beylerderesi'nin doğal güzelliklerine yeni güzellikler katmak adına başlattığımız Beylerderesi Şehir Parkı projemizin ikinci etabındaki park, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını yakın zamanda tamamlayacağız. Mimari yapısı, görselliği ve yeşil alanlarıyla vatandaşlarımızın uğrak noktası olan Millet Bahçesi önündeki kayalıkların üzerinde hizmete sunacağımız Seyir Terasımız ile bölgemizin tüm güzelliklerine tepeden bakma imkanı sunacağız. Beton zemin çalışmaları ve çelik konstrüksiyon işlemleri tamamlanan Seyir Terasımızın, cam ve korkuluklarının da eklenmesiyle birlikte hizmete açacağız “ diye konuştu.

Başkan Çınar, Beylerderesi'ndeki yatırımları bir bütün halinde hizmete sunacaklarına dikkat çekip, “Malatya'nın en büyük sosyal yaşam alanı olarak hizmete sunacağımız Beylerderesi Şehir Parkımız, 7'den 70'e herkese hitap edecek sosyal yaşam alanlarını içerisine alacak dev bir yatırımdır. Sosyal, sportif ve kültürel mekanlardan kafeteryasına, yeni nesil oyun gruplarından aydınlatmalarına, kamelyalarından yürüyüş ve bisiklet yollarına, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinden spor tesislerine kadar farklı fonksiyonel alanlara sahip özel bir eser olarak Yeşilyurt'umuza kazandıracağız. Pandemi döneminde kurallara tam manasıyla uyup bu sıkıntılı süreci atlattıktan sonra vatandaşlarımızın buraya yoğun ilgi göstereceğine yürekten inanıyorum. Çünkü her yaştan vatandaşımıza hitap eden çok güzel, kaliteli ve nezih mekanlar oluşturuyoruz. Burada gerek sosyal ve sportif aktiviteler gerekse de sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağız, gençlerimize yönelik sportif turnuvalar düzenleneceğiz, konserler ve şiir geceleri organize edeceğiz. Günün her saatinde buranın dinamik ve aktif bir görüntüye kavuşmasını sağlayacağız. Malatya'nın en büyük çocuk oyun grubunu hizmete sunacağımız buradaki açık hava meydanımız, yeni bir yaşam merkezi olarak Malatya'nın sosyal ve kültürel gelişim düzeyine önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bölgenin coğrafi yapısına uygun bir şekilde yürüttüğümüz yatırımlarımızla Beylerderesinin tüm zenginliklerini geniş kesimlere tanıtma ve aktarma fırsatına kavuşmuş olacağız. Malatya'nın geleceğine çok özel bir eser emanet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Projemiz tamamlandığı burası kentimizin yeni cazibe merkezlerinden bir tanesi olacaktır” ifadelerini kullandı.