Başkan Çınar, Milli Takım Sporcusu Elif Naz Aktaş'ı ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Portekiz'de düzenlenecek olan Biathle-Triathle Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazanan Milli Takım Sporcusu Elif Naz Aktaş'ı makamında ağırladı.

19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Türkiye Modern Pentatlon Triathle/Biathle Milli takım seçmelerinden başarıyla ayrılan Elif Naz Aktaş ile gurur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Avrupa Şampiyonasında ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inandığımız sporcularımızın alacakları madalyalarla Türk Bayrağımızı büyük bir gurur ve onurla göndere çekeceklerine inanıyorum. Milli Takım Antrenörlerimize ve sporcularımıza sonsuz başarı dileklerimi paylaşıyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Çınar, “Onların her alanda başarılı olmaları için elimizden gelen desteği verdik, bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecektir. Sportif faaliyetlerin çoğalması noktasında bugüne kadar çok ciddi yatırımlar yaptık, yeni dönemde de bu hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz, gençlerimizi desteklemek asli görevlerimiz arasındadır ” ifadelerine yer verdi.

Milli Takıma yükselmenin heyecanını yaşadığını ifade eden Elif Naz Aktaş ise, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın spora ve sporculara verdiği desteği yakından görüyoruz, kendisini ziyaret ettik, güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni tesis projelerini bize anlattı, çok beğendik. Ülkemizi Avrupa Şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağız.” Diye konuştu.