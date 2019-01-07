Başkan Çınar, öğrencilerle bir araya geldi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen moral ve motivasyon konserinde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Çınar, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak her türlü etkinlik ve programa katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde eğitim hayatlarına devam eden Şahnahan'lı öğrencilerin yoğun geçen ders dönemleri içerisinde motivasyonlarını artırmak amacıyla Şahnahan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde konser etkinliği düzenledi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu sanatçıları tarafından söylenen yerel ve bölgesel türküler eşliğinde eğlenen öğrenciler, türkülere zaman zaman eşlik ederek keyifli anlar yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesinin sürdürdüğü saha çalışmalarını yerinde incelemek üzere Şahnahan'a giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, konser etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikten dolayı Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisini tebrik eden Başkan Çınar, eğitimden kültüre, sanattan spora kadar bütün alanlarda öğrencilerin yanın olduklarını söyledi. Bugüne kadar Yeşilyurt'un eğitim alanında en güzel ve en iyi hizmetlere kavuşması anlamında çok ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Çınar, “Bütün hizmetlerimizin temeline eğitim faktörünü yerleştirdik. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri, farklı alanlarda kendilerini yetiştirmeleri adına elimizden gelen hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Eğitim ve bilgi olmadan hedeflenen noktaya ulaşmak mümkün değildir. Öğrencilerimizden beklentimiz yüksektir, son yıllarda öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almaları adına Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çok güzel okullar ve eğitim yuvaları hizmete girdi. Gerek Hükümetimiz gerekse de yerel yönetimlerimizin eğitim hizmetlerine öncelik tanıması daha güzel, kaliteli ve nitelikli okulların hizmete girmesini sağladı” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi olarak da kendi eğitim merkezlerinin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğüyle de koordineli yaptıkları çalışmalarla eğitim alanında sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirten Çınar, şöyle konuştu:

“Kentimiz hızla gelişen ve büyüyen bir yapıya sahip olduğu için kendi bölgemizdeki fiziki değişimin yanı sıra hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek kültür, sanat, eğitim, çevre ve sportif alanlarda da ilçemizi markalaştıran hizmetlere önem veriyoruz. Bu bölgede tek olma özelliği taşıyan Şahnahan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin hizmete girmesi de bu bölgemize verilen değeri göstermektedir. Günümüz şartlarına uygun olarak projelendirilip hizmete sunulan okulumuz gayet güzel, alanında deneyimli eğitim kadrosuyla öğrencilerimize çok güzel şartlarda eğitimler verilmektedir, bu görüntü bizleri mutlu etmektedir. Öğrencilerimizin de bu imkânlardan ve sunulan hizmetlerden maksimum düzeyde faydalanarak kendilerine en iyi şekilde yetiştirmelerini bekliyoruz. Şahnahan'lı öğrencilerimizin burada hizmete açtığımız Yeşilkonak'taki hizmetlerden de yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Kendisini her alanda geliştiren, yetiştiren ve hedefleri olan öğrencilerimizle geleceğimiz daha huzurlu ve mutlu olacaktır, sizlerden umutluyuz. Bugün ki müzik dinletisini organize eden Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile güzel türküleri ve şarkılarıyla öğrencilerimize yoğun ders döneminde moral ve motivasyon aşılayan sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.”