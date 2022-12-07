Başkan Çınar, özel çocuklarla bir araya geldi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yarbay Songül Yakut Kızılay Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen denge, koordinasyon, algoritma ve dikkat geliştirme üzerine eğitimler alan özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelerek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dezavantajlı gruplara yönelik ‘pozitif ayrımcılık' hassasiyetini ön plana koyan ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şehit Yarbay Songül Yakut Kızılay Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile birlikte katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar denge, koordinasyon, algoritma ve dikkat geliştirme alanlarında özel eğitimlere tabi tutulan özel gereksinimli çocukları sınıflarında ziyaret etti. Renkli ve keyifli anların yaşandığı etkinlikte birbirinden renkli gösteriler sergileyen çocukların performansları göz doldururken, çocukların gösterilerine eşlik edip gönül köprüsü kuran Çınar, öğrencilerle birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

Ziyaret sırasında engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlere de teşekkür eden Çınar, özel öğrencilerin, öğretmenlerinin fedakarlığı ve sevgisi ile her işin üstesinden geldiğini dile getirdi. Çınar, "Burada yapılan birbirinden güzel işler bizleri onurlandırdı. Tabi bunda öğretmenlerimizin fedakarlığı ve gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerini gösterdikleri bu fedakarlık ve duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle hem gelişimlerine devam ediyor hem de istihdam edilecek bir seviyeye ulaşıyorlar. Engellilerimizi sosyal hayatın içine daha fazla kattığımız zaman hem onlar hem de aileleri mutlu oluyor. Görünen o ki bu eğitim yuvasında sizler engel tanımıyorsunuz, engelleri kaldırıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli çocukların heyecanına ve mutluluğuna ortak olduklarını vurgulayan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Engelsiz bir yaşam için her zaman engellilerimizin yanındayız. Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla birlikte oluyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimi için hizmete sunulan Şehit Yarbay Songül Yakut Kızılay Özel Eğitim Anaokulumuzda ise çok güzel bir ortam oluşturulması bu açıdan hepimizi mutlu etti. Özel çocuklarımız buradaki sağlıklı, temiz ve güzel ortamlarda alanında uzman öğretmenlerimizin gözetiminde kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan eğitimler alıyorlar. Bizlerde onları kendi eğitim alanlarında ziyaret ederek moral vermeye çalıştık. Bu özel çocuklarımızın hepsi bizim için ayrı bir kıymet ve değer taşımaktadır, çok güzel çalışmalar yapıyorlar, hepsini gözlerinden öpüyorum. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Bütün çocuklarımıza sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.