Başkan Çınar, şampiyon sporcuları ağırladı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kick-Boks Milli Takımına oyuncu seçme kriterlerine sahip Türkiye Kick-Boks Şampiyonasından altın madalya ile dönen Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Kick-Boks alt yapı sporcuları ve ailelerini makamında ağırladı.

Türkiye Kick-Boks Federasyonu tarafından 22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick-Boks Şampiyonasında ter döken Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün alt yapı sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Küçük yaşlarda geldikleri Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün alt yapısında kick-boks eğitimi gören Zekeriya Hamza Özpolat, Ömer Faruk Yılmaz, Mehmet Deveci ve Ali Pusat Doğan, Şanlıurfa'daki şampiyonadan madalyalarla dönüş yaptılar. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da genç yaşta Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarının altına imza atan genç sporcuların yanı sıra ailelerini ve Kick-Boks Antrenörü Yakup Yiğit'i makamında misafir ederek, kazandıkları altın madalyalardan dolayı tebrik ederek kutladı.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Oktay Özevren'in de katıldığı ziyaret sırasında konuşan Çınar, Yeşilyurt İlçesinde başlattıkları spor ve tesisleşme hamlelerinin meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade edip, kulübün alt yapısından yetişen genç sporcuların elde ettikleri başarıların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Gençleri geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için sportif yatırımlara ciddi kaynaklar aktardıklarını vurgulayan Çınar, “Belediye olarak şehrimizde ve ilçemizde sporun gelişmesi için çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Gençlerimize yeni spor alanları kazandırma noktasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcımız hemşehrimiz İhsan Selim Baydaş'ın büyük destekleri neticesinde şu anda ilçemizde 300 Milyon TL'ye yakın devasa bir spor yatırımı var. İlçemizin 30 farklı noktasında yeni nesil spor sahalarını faaliyete sunduk. Bizim temel gayemiz; hizmete sunduğumuz modern ve konforlu spor tesislerimizden yararlanacak olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, farklı bir spor dalında uzmanlaşmalarına destek vermek, özgüvenlerini artırıp gelecek hayatlarında daha başarılı olmalarına yol açmaktır. Belediye olarak şu anda 4 bini lisanslı olmak üzere 28 bine yakın sporcuya farklı branşlarda eğitim veriyoruz.İnşallah bu tür yatırımlar ve kursların ardından şehrimiz ve ilçemizden çok sayıda yetenekli sporcumuzu Milli Takımlara göndereceğiz” diye konuştu.

Çınar, alt yapıdan yetişen sporcuların katıldıkları turnuvalarda başarılı olmalarının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini dile getirip, “Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi sloganı altında ilçe genelinde yürüttüğümüz sportif hizmetlerimiz ve yatırımlarımızın meyvelerini bu güzel sonuçlarla almak hepimizi gururlandırıyor. Kick-Boks Milli takımına oyuncu seçme özelliklerine sahip olması nedeniyle genç sporcular açısından büyük önem taşıyan Türkiye Kick-Boks Şampiyonasında mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüzün alt yapı oyuncularından Zekeriya Hamza Özpolat, Ömer Faruk Yılmaz, Mehmet Deveci ve Ali Pusat Doğan'ın Türkiye Şampiyonasında kazandıkları madalyalar bizim için çok büyük anlam ifade etmektedir. Çünkü bu çocuklarımız bizim kendi tesislerimizde ve alt yapımızdan yetiştiler. Gençlerimizin bu başarıları alt yapıdaki diğer sporcularımızın da moral ve motivasyonlarını artırmıştır. İnşallah diğer branşlardaki alt yapılarımızda yetişen genç yeteneklerimizde bu tür başarılara ulaşacaklar, buna yürekten inanıyoruz. Çünkü alt yapı için tüm imkânlarımızı seferber ettik, her türlü malzeme ve teknik donanım mevcuttur. Yeter ki çocuklarımız kendilerini geliştirmek istesinler, biz her zaman yanlarındayız. Kulüp Başkanımıza, Antrenörümüz Yakup Yiğit'e ve çocuklarını erken yaşlarda spora teşvik eden ailelerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çocuklarının başarılarından dolayı duygusal anlar yaşayan aileler de sunulan imkan nedeniyle Başkan Çınar'a teşekkür etti.