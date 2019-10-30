Başkan Çınar, sınava hazırlanan gençleri ziyaret etti

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek uygulamadan faydalanan gençlerle bir araya gelip sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin doğru, güzel ve kaliteli bir geleceğe sahip olabilmeleri için tüm desteği verdiklerini söyledi. Eğitim hizmetlerinde Yeşilyurt'un marka ve örnek olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “Eğitimsiz bir toplumun geleceğinin karanlık olacağı düşüncesinden yola çıkarak her yaştan vatandaşımızın daha fazla kitap okuması, kendisini geliştirmesi ve vaktini faydalı geçirmesi için yatırımlarımıza, projelerimize ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım asla karşılıksız kalmaz, bugünden atılan adımlar daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Bilgili ve erdemli nesillere sahip olabilmek için Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan iki sınıfta üniversiteye hazırlanan 50'ye yakın öğrencimize ek dersler vermeye başlandığını hatırlatan Çınar, “ Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, bugüne kadar hep faydalı ve güzel hizmetler yaptık, bundan sonrada aynı çizgide kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinde ki derslere katılan gençler de, ilçe genelindeki eğitim hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.