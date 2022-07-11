Başkan Çınar, Sinema Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Yapımı tamamlanma aşamasında olan Sinema Müzesi'nde incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda yapımı büyük oranda tamamlanan, içerisinde bin 200'e yakın nostaljik eserlerin ve aletlerin yer aldığı Sinema Müzemizi yakında hizmete sunacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, Kahve Müzesi, Çoban Müzesi, El Sanatları Galerisi, Cezaevi Müzesi, Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzesi, Gastronomi Konağı ve Kent Belleği Konağından sonra Sinema Müzesini de Yeşilyurt'a kazandırmaya hazırlanıyor. Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete sunulacak olan Sinema Müzesinde yerli ve yabancı filmlerin sinema afişleri, nostaljik kameralar, fotoğraf makinaları, sinema kasetleri ile filmlerde kullanılan bin 200'e yakın farklı alet ve teçhizatlar yer alıyor.

Türkiye'de az sayıda bulunan Sinema Müzesi'ni hizmete sunarak sanatseverlerin dikkatini Yeşilyurt'a çekeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt'umuza bir müze daha kazandırmak için çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Restorasyon projelerimizle bölgemizin tarihini, kültürünü, geleneksel yaşamını ve gastronomisini ön plana çıkardığımız Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızdan bir tanesini Sinema Müzesine dönüştürdük. Sinema Müzemizde sergilenecek eserlerin hazırlanması, muhafaza edilmesi ve sergilenecek alanların hazırlanması noktasında yaklaşık iki yıldır devam eden ön hazırlıklarımız neticesinde müzemizin büyük bir kısmını tamamladık. Malatya'mızın ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı olan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'da müzemizin yapılmasında bizlere büyük destek sağladı, kendisine teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda müzemizin bulunduğu caddeye ünlü sanatçımızın adını vereceğiz. Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun yanı sıra buraya katkı sunan bağışçılarımızdan temin ettiğimiz yerli ve yabancı sinemalarda kullanılan birbirinden değerli aletleri, eserleri, film şeritlerini, afişleri ve kasetleri sergilenecek duruma getirdik. Bu özel müzemizde bir yandan sinemayla ilgili farklı metaryalleri sergilerken diğer taraftan nostaljik sinema gösterimiyle ziyaretçilerimizi tarihi bir yolculuğa çıkarmış olacağız. İlk etapta temin ettiğimiz bin 200'e yakın nostaljik eşyayı müzemizde ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız. Sinemayla ilgili alet, teçhizat, kaset veya afiş bulunan sinema gönüllerimizin bağışlayacakları nostaljik eşyaları da burada kendi isimleriyle sergileyeceğiz. Kurban Bayramından sonra müzemizi açarak sanata ve sinemaya ilgi duyan ziyaretçilerimizi burada ağırlayacağız. Sinema Müzemiz şimdiden Malatya'mıza, Yeşilyurt'umuza, sanat ve sinema dünyamıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.