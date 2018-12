Başkan Çınar, Suluköy mahalle sakinleriyle buluştu

Günlük mesaisine sabahın erken saatlerinde başlayıp Yeşilyurt'un farklı mahallelerinde ki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişare kültürünü diri ve canlı tutmaya önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Erken kalkan yol alır anlayışıyla mesaimize erken saatlerde başlayarak hemşehrilerimizle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Bu birliktelik ve dayanışma ruhu hizmet aşkımızı artırmaktadır” dedi.

Yeşilyurt'un tüm mahallelerine yönelik ziyaretler düzenleyerek vatandaşların taleplerini yerine öğrenmeye devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mesaisine Suluköy mahallesinde başladı. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte gittiği Suluköy mahallesinde vatandaşlarla birlikte sabah namazını kılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra cadde ve sokakları gezerek iş yerini açan esnaflarla, mesaisine giden vatandaşlarla, okula giden öğrencilerle selamlaşarak ‘hal hatır' sordu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı sabahın erken saatlerinde karşılarında görünce bir anlık şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yerel yöneticilerin zaman mefhumu tanımadan günün her saatinde halkın içerisinde olmalarının önemli olduğunu ifade edip, Başkan Çınar'ı bu yaklaşımı nedeniyle tebrik etti. Mahalle sakinleriyle Muhtar Mustafa Çetin'in evinde keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çınar, “Hemşehrilerimizle günün her saatinde bir araya gelmek, hemhal olmak, dertleşmek hizmet aşkımızı artırmaktadır. Vatandaşlarımızın duası, güler yüzü ve tebessümüyle mesaimize başlamak çalışma tempomuzu artırmaktadır. Bizler her yeni güne büyük bir umut, heyecan ve hizmet sevdasıyla başlıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasından adım attığımızda ve onların mutlu olduğunu gördüğümüzde bizler de daha enerjik oluyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt'ta ki büyüme ve değişim ölçeğini sadece belli alanlarda değil ilçenin tüm yaşam alanlarında aynı boyutlarda sürmesine öncelik tanıdıklarını ifade eden Başkan Çınar, “82 mahallemizin tamamında yaşam standartının yüksek olması ve insanlarımızın hayatın her anında mutlu ve huzurlu olmasına adına sabahın erken saatlerinde mesaimize başlıyoruz. Güzel ve hoş sohbetli insanların yaşadığı Suluköy mahallemize sabahın erken saatlerinde gelerek vatandaşlarımızla birlikte sabah namazımızı kıldık ardından esnaflarımıza hayırlı işler diledik ve vatandaşlarımızla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İstişare, karşılıklı diyalog ve güzel sohbetler gelişim sürecini hızla devam ettiren Yeşilyurt'un yakaladığı vizyon ve imajının temelini oluşturmaktadır. Bizler ‘elini sıkmadığımız kapısını çalmadığımız tek bir hemşehrimiz kalmayacak' düsturuyla hareket ederek ziyaretlerimize sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyoruz. Bizlere gönülleri ve kalplerini açan, sofralarına kabul eden, ekmeğini paylaşan ve güzel sohbetleriyle içimizi ısıtan Suluköy'ün kıymetli sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Mahallemize bugüne kadar yapılan hizmetleri halkımızla paylaştık, taleplerini dinledik. İletilen sorunların çözüme kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Hemşehrilerimizin dertlerini dinlemek, eksiklerini gidermek adına uğraş vermek bizim asli vazifelerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.

Başkan Çınar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Suluköy mahalle sakinleri, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdi.