Başkan Çınar, tarımsal üretim ve ar-ge sahasında ki çalışmaları inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal ve organik ürünlerin dinamik, sağlıklı ve güçlü bir bünye için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ön plana çıktığı bugünlerde, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda yetiştirdiğimiz doğal besin kaynaklarıyla hemşerilerimize sağlıklı ve temiz gıdalar sunuyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde 200 dönümlük alan üzerinde hizmete sunulan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasını ziyaret ederek, doğal ve organik ürünlerin ekim, bakım ve sulama çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir insan hayatı için doğal besin kaynaklarının büyük önem taşıdığını söyledi. Sağlıklı hayatın anahtarının sağlıklı gıdalar tüketmekten geçtiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “2020 yılında dünyaya yayılan ve hem toplum hem de insan hayatında çok büyük tahribatlar oluşturan koronavirüs salgını sürecinde, doğal ve organik besin kaynaklarımızın güçlü bir bağışıklık sistemi için ne kadar önem teşkil ettiği bir kez daha anlaşılmıştır. Hazır yiyeceklerden öte, alın teriyle işlenmiş topraklardan üretimi yapılan doğal besin kaynaklarımıza sofralarımızda daha fazla yer açmamız gerekmektedir. Sağlıklı bir toplumun anahtarı da hiç şüphesiz sağlıklı gıdalardan geçmektedir. Toprak hayattır, berekettir ve geleceğimizdir" dedi.

Yeşilyurt'ta tarımsal üretimi geliştirip, GDO'lu ve yabancı tohumların yerine verimli arazilerde geliştirilecek saf standart ve sertifikalı tohumların yaygınlaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak verimli topraklarımıza sahip çıkıp, hemşerilerimizin daha fazla doğal ve organik ürünlerle beslenmesine katkı sunmak adına Yeşil Gıda Seracılık Alanımızdan sonra Kayısı Araştırma Enstitümüzle işbirliği halinde Cumhuriyet Örnekköy Mahallesinde 200 dönümlük alan üzerinde Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızı hizmete sunmuştuk. Bölge iklimine uygun gerek doğal besin kaynakları gerekse de yeşil alan çalışmalarımızda kullandığımız rulo çim ve farklı süs bitkilerini burada yetiştirip, Yeşilyurt'umuzun tarımdaki güçlü potansiyelini gözler önüne sermiş oluyoruz. Toplam 200 dönüm alanda hizmet veren Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızın 135 dönümünde geçtiğimiz yıl arpa ve buğday gibi hububat tohumlarımızın ekimlerini başarıyla gerçekleştirip, bereketli ürünler topladık. Üretimlerde orijinal tohumları seçilerek sertifikalı tohum üretimi ve kullanılmasını yaygınlaşmasına ciddi bir destek sağlarken, aynı zamanda AR-GE faaliyetlerimizin de geliştirilmesi bakımından kalıcı ve güzel adımlar atmış olduk. Orjinal seymen ve çeşit 1252 cinsi tohumlarımızı önümüzdeki sene sertifikalı tohum olarak çiftçilerimize ulaştıracağız. Yapacağımız bu çalışmalar neticesinde; GDO'lu ve yabancı tohumların yerine verimli arazilerde geliştirilecek saf standart ve sertifikalı tohumların yaygınlaşmasına çok güçlü bir destek sağlamış olacağız. Burada üretimini yaptığımız ürünlerle sofralarımızdaki doğal besin kaynaklarımızın sayısını daha da artırıp, vatandaşlarımızın sağlıklı ürünlerle beslenmelerine yine güçlü bir destek vermiş olacağız. Nezih ve modern alanlarda yetişen doğal ürünlerimizi Yöresel Ürünler Pazarımız ile Yeşil Gıda Marketlerimiz aracılığıyla hemşerilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çınar, 2021 yılında Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında ki hizmetlerin boyutunu daha fazla geliştireceklerini dile getirirken, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz “Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi Projesi” ile belediyemizin donanımlı teknik personeli ve güçlü fiziki altyapısı ile bölge çiftçisine örnek olabilecek uygulamalı eğitim alanlarımızı da hizmete sunmayı hedefliyoruz. Hazırlanacak özel alanlarda; içecek, dondurma, pastacılık ve kimya gibi sektörlerde kullanılan ve ülke pazarında aranan özelliklerde olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek olan salep bitkisi üretimine de hız vereceğiz. Nisan ayında toprakla buluşturacağımız endemik bir bitki olan sahlepi de alanımızda yetiştirerek, ürün çeşitliliğimi artırmış olacağız. Sahlep üretiminde başarılı sonuçlar aldığımız takdirde, çiftçilerimize bu tür ekimler yapmaları noktasında önerilerde bulunup, gerekli destekleri sağlayacağız" diye konuştu.

Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasındaki faaliyetleriyle belediye bütçesine ek gelir kazandırdıklarının altını çizen Çınar, daha sonra şunları belirtti:

"Tarımda markalaşmak, önde ve örnek olabilme hedeflerimize çok büyük katkılar sağlayan 200 dönümlük arazimizin 20 dönümlük alanında geçen yıl peyzaj çalışmalarında değerlendirdiğimiz rulo çimlerimizin üretimini yaptık ve hazırlanan ilk çimleri Millet Bahçemizde ki çalışmalarımıza dâhil etmiştik. Ekiplerimiz, 4'lü karışım çim tohumu, yüksek teknoloji havalı mibzerle tohum ve gübrenin ekimini aynı anda gerçekleştirip, çimlerin üzerine kesim esnasında toprağın ve çimin dağılmaması için file uygulaması yaparak, çimin kalitesini ve dayanıklılığını artırmışlardır. Bölge iklimine uygun bir formatla hazırlanacak olan yeni dönem rulo çimlerimizi, yeşillendirme hizmetlerimizde kullanmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte Orman Bölge Müdürlüğümüzden hibe yoluyla tahsis ettiğimiz 50 bin adet tüplü orman fidanlarından 15 bin âdetinin dikimini de bu alanımızda başarıyla gerçekleştirdik. 35 bin adet fidanı kentimizin belirli bölgelerine yerleştirerek yeşil alan miktarının arttırılmasına katkı sağlayacağız. Hibe yoluyla alınan karaçam, toros sediri, mazı, erguvan, ateş dikeni ve dağ muşmulası gibi tüplü gelen fidanlarımızı toprakla buluşturularak, yeşillendirme hizmetlerimizde kullanılabilecek düzeye ulaştıracağız. Bu sayede Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün dışarıdan para vererek aldığı fidanları kendi bünyemizde üretimini gerçekleştirip, belediyemiz bütçesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında verimli ve güzel çalışmaların altına imza atmaya yeni yılda da devam edeceklerini belirten Başkan Çınar, “ 2020 yılında elde ettiğimiz bereketli ürün dönemini inşallah 2021 yılında daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Teknik ekipman, iş makinesi ve personellerimizin deneyimlerini aynı potada buluşturup, bu yıl daha güzel ve bereketli ürünler toplamayı hedefliyoruz. Yeşilyurt'umuzu her alanda olduğu gibi tarım hizmetlerinde de önde, marka ve örnek bir hüviyete ulaştırma hedeflerimize, yeni yıldaki çalışmalarımızla büyük bir katkı sunmayı planlıyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz bu anlamda büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar, yeni dönem üretimleri için ekim ve sulama işlemleri devam ediyor. Personellerimizin bu özverisi ve çalışkanlıklarıyla, yeni yıldan çok büyük beklentimiz var. İnşallah 2021 yılı, 2020 yılından daha bereketli ve güzel geçecek. Burada üretimini yaptığımız ürünlerle sofralarımızdaki doğal besin kaynaklarımızın sayısını daha da artırıp, vatandaşlarımızın sağlıklı ürünlerle beslenmelerine yine güçlü bir destek vermiş olacağız” diye konuştu.