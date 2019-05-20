Başkan Çınar, temizlik personeli ile sahur yaptı

Yeşilyurt'tun tüm bölgelerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte temizlik hizmetlerine başlayarak gece geç saatlere kadar mesai yapan personellerin hizmet aşkını takdirle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, verimli, hızlı ve kaliteli hizmetlerin halka ulaşmasını sağlayan bütün personellere teşekkürlerini sundu.

Ramazan ayının tüm maneviyatıyla her yeri sardığı gibi Yeşilyurt'ta da dolu dolu yaşandığını ifade eden Başkan Çınar, şunları söyledi:

“Rahmetin, bereketin, birlik beraberliğin, paylaşmanın ve kardeşliğin önemini daha fazla anladığımız mübarek Ramazan Ayı içerisinde ilçemizin tüm bölgelerinde çalışan personellerimizle gerek iftar gerekse de sahur yemeklerinde bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi, kendi içinde dayanışma ruhunu üste seviyeye çıkartmış, sevgi ve saygının hakim olduğu, dayanışma ve yardımlaşma olgusunun her zaman canlı kaldığı büyük bir ailedir. Yeşilyurt'u öncelikle bölgede ardından Türkiye'de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaştırmak adına hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlar, projeler ve hizmetlerin altında imzası bulunan personellerimizin özverili çalışması, gayreti ve hizmet aşkını takdirle karşılıyorum. Kendi içimizde sarsılamayacak, bozulamayacak tek gücümüz; birlik ve beraberliğimizdir. Bütün alanlarda gelişen güzel ilçemizin büyüme ve kalkınma sürecinde alanında uzman, deneyimli, fedakâr ve özverili değerli mesai arkadaşlarımızın çok büyük emekleri vardır. İlçemizdeki sorunları omuzlarında taşıyan, büyük bir fedakârlık gösterip mesai mefhumu tanımadan görevini aşk ve sevdayla yapan personellerimizin özverisi takdire şayandır. Bizler işimizi aşkla ve sevgiyle yaptığımız için yorulmuyoruz, gelecek nesillere modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etme noktasında beş yıl içerisinde çok büyük mesafeler aldık, sayısız başarıların altına hep birlikte imza attık."

Yeşilyurt'u bir noktadan alıp bambaşka bir noktaya taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Çınar, “Sahur bereketini, gece gündüz demeden, dur durak bilmeden temiz bir Yeşilyurt için çalışan temizlik işçilerimizle birlikte yaşadık. Rabbim sofralarımızı bereketli kılsın, bizleri hâyır yolundan ayırmasın inşallah” diye konuştu.