Başkan Çınar ‘Tut Elimden' projesi ile ödül alacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ülke çapındaki yerel yönetimlerin sosyal projelerini inceleyen İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından ‘sosyal belediyecilik' ödülüne layık görülen ‘Tut Elimden' projesinin ödülünü almak için 29 Kasım 2018'de düzenlenecek törene katılacak.

Kadim bir medeniyet kültürüne sahip Yeşilyurt'un adını ‘Gönül Belediyeciliği' esaslı hizmet ve projelerle tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sosyal sorumluluk projelerimizin ödüllendirilmesi milletimize hizmet yolunda bizlere ayrı bir şevk ve heyecan katmaktadır. Yetim ve öksüz çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürdüğümüz ‘ Keşke' projemizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘ sosyal belediyecilik' alanında ödüllendirilmesi bizim için en büyük onur kaynağı olmuştur. Vatandaşlarımızın yüreklerine ve gönüllerine dokunan projelerimiz içerisinde özel bir tarafı bulunan ‘Tut Elimden' projemizin de İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından ödüle layık görülmesinden büyük bir memnuniyet duymaktayız. 29 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenecek ödül törenine katılarak tüm hemşerilerimiz adına bu ödülümüzü alacağız ve engelli kardeşlerimizin selamlarını ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

‘Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz' sloganıyla başlattıkları ‘Tut Elimden' projesi kapsamında, evde eğitim ihtiyacı duyan bedensel engelli kardeşlerimize okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağladıklarını dile getiren Çınar, “Halkımızın ihtiyaçlarına yönelik sürdürdüğümüz, ülke çapında büyük yankı uyandıran, birçok yerel yönetimin örnek aldığı sosyal sorumluluk projelerimizin tamamı bizler için değerliyken, ‘Tut Elimden' projemizin özel tarafları bulunmaktadır. Engelli kardeşlerimizin elinden tutarak onları sosyal hayata katmayı amaçlayan projemiz kapsamında engelli ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Fedakar annelerimiz ve babalarımız, hayatlarının her anında engelli çocuklarının yanındalar ve onların bakımlarıyla meşgul olurken, engelli kardeşine bakmak için evlenmeyen ablalara, birçok iş fırsatını elinin tersiyle iten kardeşlerine, kendini engelli eşine veya çocuklarına adamış eşlere devletimizin şefkatli elini bu projeyle ulaştırmış oluyoruz. Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz ev ortamında ders verilmesi uygun görülen bireyleri, haftanın iki günü ziyaret ederek iki saatlik ders veriyorlar. Sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrenciler ile ailelerine ev ortamında eğitim, sosyal psikolojik destek ve motivasyon hizmetlerimizi bu projeyle ulaştırmanın verdiği mutluluğu anlatmaya kelimeler yetmez. Bununla birlikte projemizden yararlanan ailelerimizi belli aralıklarla evlerinden servislerimizle alarak sosyal tesislerimizde ağırlıyoruz, sohbet ediyoruz, taleplerini dinliyoruz ve çözüm yolları üretiyoruz. Projemizin boyutunu zaman içerisinde daha da geliştirerek fizyoterapi desteği vermeyi de planlıyoruz. Projemizin bir parçası olarak gönüllü olarak çalışmak adına başvuru yapan fizyoterapistlerimizin olması bizleri mutlu etmektedir. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata daha fazla entegre olmaları, sosyal hayatın içerisinde etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.