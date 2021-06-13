Başkan Çınar ve Eyyüp Kadir İnan AK Partili gençlerle buluştu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Malatya'da gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonda, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve partinin gençlik kolları üyelerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, istişare için bir aya geldiklerini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da gençlerin coşkusunu kutlayıp, “İşte bu tablo 2023 tablosu ve 2053 habercisi. Bu gün buradaki AK gençlik inşallah 2023 de sandıklara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mührünü en güçlü şekilde vuracaklar” dedi. İnan, “Z kuşağı AK Partiye oy vermeyecekmiş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlik uzaklaşıyormuş. Gelsinler buradaki enerjiye heyecana baksınlar” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ı Malatya'mızda ağırlamaktan dolayı onur ve şeref duyduğumuzu ifade ediyorum. Burası kadim şehrimiz Yeşilyurt'dumuz ve Battalgazi'miz Malatya'mızın en büyük ilçeleri. Büyükşehir ve diğer ilçelerimizde olduğu gibi yerelde bizler de memleketimize hizmet için çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstererek çalışmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye'de gerçekten AK Parti yerel yönetimlerde oy oranında buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buradan destek verdik. Sağ olsun bizler taleplerini ve isteklerini bakanlarımız hiçbir zaman geri çevirmediler. Şuanda hem Yeşilyurt hem de Battalgazi her tarafında şantiye gibi çalışmalar var” dedi.

Çınar, hizmet yaparken gençleri de düşündüklerini belirtip, "Bizler Yeşilyurt Belediyesi olarak 2021 yılını gençlik ve spor yılı olarak ilan ettik. Şuana kadar 30 üzerine ihale ettiğimiz hizmetlerde çalışmalar sürüyor. Şehrimizin hemen hemen yer yerinde spor alanlar ve yüzme havuzları gençlik merkezleri halı saha gençlerimizin spor yapacağı alanları oluşturduk” şeklinde konuştu.