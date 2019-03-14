Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ı ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Voleybol Erkekler Kupa Voley Final Maçları için memleketi Malatya'ya gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'ı makamında misafir etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'ı Yeşilyurt'ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Türk sporuna büyük emekleri bulunan, hemşerimiz olmasından ayrıca büyük gurur duyduğumuz Akif Üstündağ Başkanımızı Yeşilyurt'umuzda, Belediyemizde ağırlamaktan kıvanç duymaktayız. Sayın Başkanımızın destekleriyle Malatya'da düzenlenecek olan Voleybol Erkekler Kupa Voley Finallerinin kentimizde organize edilmesinden büyük bir memnuniyet duymaktayız. Böylesine geniş ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak bizim adımıza onur verici bir durumdur. Malatya daha büyük organizasyonları kaldıracak alt yapıya ve imkânlara sahiptir. Başkanımızdan bu anlamda söz aldık, bu bir başlangıç inşallah ilerleyen dönemlerde daha büyük organizasyonlar kentimizde düzenlenecektir. 15 Mart Cuma günü başlayacak olan final maçlarına katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tüm sporseverleri de Malatya Merkez Spor Salonunda büyük bir çekişmeye sahne olacak maçları izlemeye davet ediyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak spora çok büyük destekler verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Geride kalan beş yıllık dönemde kültürel, sanatsal, sportif, çevresel ve eğitim alanında hayata geçirdiğimiz devasa yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle örnek ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt'umuzun gelişim ve büyüme sürecinde sportif alanda yaptığımız hizmetlerin büyük önemi vardır. Kentimizde futbol anlamında ciddi yatırımlar var, bunları da ciddi bir kazanım olarak hayatımızın her anında yakından hissetmekteyiz. Şehrimizin gururu, ortak değerimiz Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Ligde kalıcı olabilmesi adına Belediye olarak gereken desteği vermekteyiz.2014 yılında İl Özel İdarespor'un adını Yeşilyurt Belediyespor olarak değiştirdikten sonra sadece sekiz lisanslı sporcusu bulunan kulübümüzde şu anda 900'e yakın lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Kulübümüzde futbol başta olmak üzere 10 farklı branşta bin 500'e yakın sporcuyu barındırmaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimize daha fazla yatırım yapmak adına spora ciddi destekler sunmaktayız.” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un gönül dostu, bilgi ve birikiminin yanı sıra samimi bir Belediye Başkanına sahip olduğunu ifade eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ise, “ Şunu gönülden paylaşmak isterim ki, Yeşilyurt, çok güzel ve değerli bir Belediye Başkanına sahip olduğu için çok şanslıdır. Malatya'nın bir evladı olarak Başkanımızla her zaman gurur duyuyoruz. Yeşilyurt bölgemizde hayata geçen Malatya Merkez Spor Salonumuz var, ancak böylesine güzel tesislerin boş olması beni açıkçası üzmektedir. Daha önce büyük bir organizasyon planlamıştık ancak bazı sorunlardan dolayı yapamamıştık. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile Ankara'da ki bir ziyareti sırasında konuştuğumuzda kendisi ‘ Malatya'ya büyük bir organizasyon bekliyoruz, üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız' demişti.Bu işte Malatya'ya sahip çıkmanın açık bir göstergesidir.Şahsım ve Voleybol Federasyonu adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.Yeşilyurt'un çehresini çok değiştirdiğine yakından şâhit oldum. Ben Malatyalıyım, Orduzuluyum, memleketimizi hiç terk etmedim, burada hemşerilerimle olmaktan gurur duyuyorum. Cuma günü başlayacak olan final maçlarımızda Türkiye'nin en üst liglerde yer alan sekiz takımı mücadele edecek, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Buradan şunun müjdesini vermek istiyorum; Voleybol A Milli Takımının 8 Haziran 2019 tarihinde Slovakya ile oynayacağı müsabakayı Malatya'ya verdik. Milli Takımımız bir hafta öncesinden Malatya'ya gelerek kampa girecek. Malatya'nın dünyaya nam salmış kayısılarından tadacak olan milli takım sporcularımız Malatyalı sporseverlerin vereceği destekle inşallah bu zorlu maçı kazanacaktır. Bu şehrin bir evladı olarak Milli Takım sporcularını buraya getirip kayısıdan tatmalarını istedim, inşallah burada güzel bir sonuç alacağız. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha büyük organizasyonlarda hep birlikte olacağız” diye konuştu.