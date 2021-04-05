Başkan Çınar, yapımı süren seyir terasını inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesinin ikinci etabındaki Millet Bahçesi Seyir Terası projesi inşaatında incelemelerde bulundu. Çınar, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Seyir terasımız, ilçemize farklı bir cazibe kazandıracak” dedi.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın vizyon projeleri arasında yer alan, Yeşilyurt'un geleceğine bırakılacak en büyük ve en güzel yatırımlardan biri olarak gösterilen ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesinin ikinci etabındaki Millet Bahçesi Seyir Terası projesiyle daha cazip bir görüntüye kavuşacak. Malatya'ya alternatif yeni bir yaşam alanı kazandırmak amacıyla yapımına hız verilen ve yeşil alanları, kamelyaları, aydınlatmaları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşların uğrak noktasına dönüşen Millet Bahçesi önündeki kayalıkların üzerine inşa edilen Seyir Terası'nda çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Beton zemin çalışmaları ve çelik konstrüksiyon işlemleri tamamlanan Seyir Terası, cam ve korkulukların eklenip çevre düzenlemelerinin de yapılmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine açılacak.

‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesi kapsamındaki tüm çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Seyir Terasının bölgeye olan ilgiyi artıracağını söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Beylerderesi Şehir Parkı 2.Etabı'ndaki Millet Bahçemiz içerisinde yapımı hızla devam eden Seyir Terasımız, Beylerderesi'nin doğal zenginliklerine tepeden bakan bir noktada yer alması nedeniyle ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Yeşilyurt'un güzelliklerine farklı projelerle yeni güzellikler katmaya devam ettiklerini ifade eden Çınar, ikinci etabı tamamlanan Beylerderesi Şehir Parkının, Millet Bahçesi, Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzesi, Seyir Terası, sosyal yaşam alanları, konforlu ulaşım ağı, yürüyüş ve bisiklet yollarını içerisine alan dev bir yatırım olduğunu kaydetti.

Seyir terasıyla bölgeye farkı bir cazibe alanı daha kazandıracaklarına dikkat çeken Çınar, “Yeşilyurtumuzun güzelliklerine güzellikler katmaya devam ediyoruz. Son dönemlerdeki yatırımlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Yeşilyurtumuzun marka değerine yakışacak yatırımlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Havası, suyu ve doğal zenginlikleriyle ünlü bölgelerimizi doğru, planlı ve kalıcı yatırımlarla turizme kazandırıp, ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarından yeni yaşam alanları ve yeni lezzetler keşfetmek için yola çıkanların da dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Malatya'nın tarihi, kültürü, birlik ve beraberliği, tarımsal ürünleri, zengin yemek menüsü, doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde görmek için kentimizi ziyaret edenleri, Yeşilyurtumuzun muhteşem zenginlikleriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve tanıtıma yönelik faaliyetlerimizle turizm sektörünün de dikkatini çeken Yeşilyurtumuzun gelişim seviyesini yansıtan projelerimize yenilerini ekliyoruz. İlçemizin daha fazla tercih edilmesi ve cazibesinin artması içinde marka değerimize yakışan yatırımlara ağırlık veriyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında yer verdiğimiz ve Yeşilyurt'umuzun tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığımız Seyir Terası projemizi, Millet Bahçemiz içerisinde vatandaşlarımızla buluşturacağız. Mimari yapısı, yeşil alanları, aydınlatmaları ve sosyal donatılarıyla bölgeye farklı bir hareketlilik kazandıran Millet Bahçemizin en önemli kısımlarından olan Seyir Terasımızda alt yapı, beton zemin çalışmaları ve çelik konstrüksiyon işlemleri tamamlandı. Cam ve korkulukların ardından iç tefrişatı da tamamladıktan sonra Seyir Terasımızı hizmete sunacağız. Vatandaşlarımız buraya gelerek bir yandan temiz ve düzenli alanlarda keyifli anlar yaşarken, diğer taraftan Seyir Terasıyla bölgenin tüm güzelliklerini bire bir yaşama fırsatına kavuşmuş olacak. Burada ayrıca 12 ayrı aşamadan oluşan bölümlerde sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılacağı alanlar da oluşturup bölgeye olan ilgiyi de artırmış olacağız. Özellikle yaz aylarında sunduğu serin hava ve eşsiz manzarayla hemşerilerimizin ve il dışından gelen ziyaretçilerin buluşma noktası olan Beylerderesi'nin hak ettiği değeri görebilmesi için çalışıyoruz. Yeşilyurtumuz bu tür dikkat çekici projelerle gelişimini hızla sürdürecektir” diye konuştu.