Başkan Çınar, yapımı süren yeni park alanını inceledi

Park yatırımları ve yeşil alan çalışmalarıyla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5.17 metrekareye çıkartan Yeşilyurt Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesinde yapımı süren yeni park alanıyla birlikte ilçedeki park sayısını 235 ‘ya çıkarmaya hazırlanıyor.

Malatya'nın yeni yerleşim alanlarından biri olan TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşlara daha konforlu ve güzel mekanlar sunmak adına çalışan Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesinde atıl vaziyette olan toplam bin 300 metrekarelik alanı çocuk oyun grupları, spor aletleri, aydınlatmalar, oturma grupları ve yeşil alanlarıyla donatıp bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırmak için dört koldan çalışıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ilçenin dört bir tarafını yeni nesil park alanlarıyla donattıklarını ifade ederek, “Ferah, temiz ve düzenli yaşam alanlarımızı sayısını artırmak için başlattığımız hizmet seferberliği ile bu yılı da dolu dolu geçirdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hem yeni park alanlarını hizmete sunarken diğer taraftan mevcut park ve yeşil alanlarımızın eksikliklerini gidererek mahallelerimizdeki yaşam seviyesini daha nitelikli hale getirdi” dedi.

Kentin hızla gelişen bölgelerinden olan Yavuz Selim Mahallesinin parka ihtiyacı olduğunu ifade eden Çınar, “Bizlerde mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle istişare ederek gerekli planlamaları yaptık. Atıl vaziyette olan bin 300 metrekarelik alanımızı ferah, düzenli ve konforlu hale getirmek için düğmeye bastık. Çocuk oyun grupları, aydınlatmalar, spor aletleri, yeşil alanlar ve oturma alanlarıyla birlikte burayı ferah ve güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Buradaki parkımızla birlikte ilçemizdeki park sayısını 235'ya çıkarmış olacağız. Her yeni bir park kentimize yeni bir hava katıyor, farklı bir güzellik kazandırıyor.” diye konuştu.

Önümüzdeki yıl itibariyle de aynı bölgenin üst taraflarına yeşil alan ve park çalışmalarına hız vereceklerini de belirten Çınar, “Mahallemizin diğer eksikliklerini çözüme kavuşturmak için gerekli planlamaları yaptık. Yavuz Selim mahallemiz, yapılan ve yeni yapılacak hizmetlerle birlikte vatandaşlarımızın rahat, güvenli ve temiz ortamlarda hayatını sürdürdüğü, yaşam standarttı yüksek bir mahalle hüviyetine kavuşacaktır. Hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. 235'ncI parkımız şimdiden Yeşilyurt'umuza ve Yavuz Selim Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. El birliğiyle, gönül gönülle çalışarak daha başarılı ve daha güzel hizmetleri hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de, devam eden park çalışmasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.