Başkan Çınar, yaşlıların hayır duasını aldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Zaviye Mahallesinde yaşayan Fatma ve Hasan Şengöl çiftini ziyaret ederek ‘hayır' duasını aldı.

Ziyarette yaşlıların geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizi ayakta tutan en büyük güç olan, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi bugünden geleceğe taşınmasında çok önemli rol oynayan değerli büyüklerimizin her zaman yanında ve destekçisi olmayı sürdürmekteyiz. Büyüklerimizi sık sık ziyaret ederek onların güzel sözlerinden ve nasihatlerin istifade ederek, dualarından nasiplenmeye çalışıyoruz. Bugünde eşim Semra Çınar ile birlikte Zaviye Mahallemizde yaşayan Fatma Teyzemiz ve Hasan Amacımızın yanına geldik, onlarla çok güzel bir sohbet yaptık, dualarını aldık. Rabbim tüm büyüklerimize sağlık ve afiyet nasip etsin, başımızdan eksik etmesin. Yaşlılarımıza sahip çıkmalı, onların yaşam tecrübelerinden faydalanıp geleceğe emin adımlarla yürümeliyiz. Onlara gereken değeri vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmette kusur etmemek en önemli görevlerimiz arasındadır. Büyüklerimizin sözleri ve tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çınar ile eşi Semra Çınar, yanlarında getirdikleri hediyeleri Fatma ve Hasan Şengöl çiftine takdim ettiler.