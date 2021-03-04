Başkan Çınar, yeni dönem projelerini anlattı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, meclis üyelerine yeni dönem projeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Başkan Çınar, Yeşilyurt'u gelecek taşıyacak vizyonel yatırımlardan olan ‘Yeni Belediye Hizmet Binası, 2. Millet Bahçesi, Güreş Sahası Dönüşüm Projesi ve Spor Tesisleri gibi yatırımlar başta olmak üzere ilçe genelinde devam eden ve planlanan yatırımların tüm aşamalarını düzenlenen bilgilendirme toplantısında belediye meclis üyelerine anlattı. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme programında ilk olarak yapımı tüm hızıyla devam eden Yeni Belediye Hizmet Binası ve 2.Millet Bahçesi projelerinde gelinen noktayı anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesindeki 40 dönümlük alan üzerinde hayata geçirecekleri Yeni Belediye Hizmet Binası ve 2. Millet Bahçesi projesiyle Malatya'nın en güzel noktalarından bir tanesine yeni bir yaşam alanı kuracaklarını ifade etti. Yeşilyurt ile özdeşleşmiş karakucak güreşlerinin yapıldığı Mollakasım Mahallesindeki Güreş Sahasını, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto'nun destekleriyle baştan aşağıya dönüşümünü sağlayacaklarını belirten Çınar, "Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi gibi doğal ve tarihi zenginliklerimizi ön plana çıkarmayı hedef alan projelerimizin çatısı altında, Beylerderesi ile Çırmıhtı arasındaki bölgenin cazibesini artıracak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tarihi Konaklarımızın ve Kebir Camimizin restorasyonları, Müzeler, Terzi Deresi Yenileme ve Sokak Sağlıklaştırma Projelerimiz, meydan düzenleme, kaldırım yenileme, otoparklar ve dere boyu kamulaştırma gibi bölgemizin tarihsel kimliğini turizme kazandırmak adına çok güzel hizmetler yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Malatya'ya gelişinde kendisinden Güreş Sahası yenileme projesi içinde söz almıştık. Gerekli görüşmelerin ardından bu desteği de aldık. Sayın Bakanımıza bu anlamda saygı ve şükranlarımı gönderiyorum.4,5 Milyon TL tutarındaki sözleşmeyi de imzaladık. Yaklaşık 8 Milyon TL maliyetindeki bu projemiz içinde yine talepte bulunacağız. Ahmet Atılgan Parkımız ile Güreş Sahamızın olduğu yaklaşık 6 dönümlük alanı, spor sahası, 1.500 kişilik tribün, kafeterya, wc, lavabo, mescit, otopark, sosyal donatılar ve aydınlatmalarıyla nezih ve modern bir seviyeye ulaştırmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Park ile saha arasındaki kod farkı vardı, oraya da bölgemizin ihtiyaç duyduğu otopark alanı kazandıracağız. İlçemizle özdeşleşmiş karakucak güreşlerimizin yanı sıra farklı spor dallarının rahat ve konforlu alanlarda yapılmasını sağlayıp, uygulayacağımız proje ile park ve sahayı bütünleştireceğiz. Bölgemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistler bir yandan nezih alanlara sahip parkımızda yemeğini yiyip çayını içerken ayrıca spor sahasındaki sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri de rahatlıkla takip edebilecek. Burada bölgenin sosyal dokusuna ve gelişim seviyesine yakışmayan alanları tamamen kaldırıp, modern bir projeyle tarihsel ve doğal zenginliklerimizin tanıtımına da katkı sunacak bir seviyeye ulaştıracağız. Bilindiği üzere Beylerderesi ile Çırmıhtı arasında ki doğal zenginlikleri turizme kazandırmak adına bu bölgedeki 14 km uzunluğundaki imar yolunu açıyoruz. Buradaki deremizi de temiz ve sağlıkla bir görüntüye ulaştırdıktan sonra rekreasyon ve dinlenme alanlarıyla birlikte yürüyüş ve bisiklet yollarını da hizmete sunup, bölgemize yeni bir turizm destinasyon alanı daha kazandırmış olacağız. Doğa harikası bu bölgemizin tüm zenginliklerini bu tür projelerle ön plana çıkartıp, doğal ve tarihi zenginliklerimizden herkesin yararlanmasının yolunu açmış olacağız. Güreş Sahamızda bu yatırımların başlangıcını ayrıca temsil ediyor, bu açıdan da bizim için önemli bir projedir. Yeşilyurt'umuzun geleceğine kaliteli ve güzel eserler kazandırmak için ekibimizle birlikte yoğun bir mesai yapıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt'un sportif yaşamını hareketlendirmek ve canlandırmak amacıyla yeni dönem vaatleri arasında yer verdikleri ‘Spor Tesisleri' projesine hız verdiklerine dikkat çeken Çınar, "Her yaştan vatandaşımızı sportif aktivitelere teşvik etmek amacıyla; yüzme, basketbol, voleybol, futbol ve bocce gibi spor branşlarına yönelik yeni spor sahaları kuruyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto'nun destekleriyle 19 mahallemize hitap edecek şekilde 11 noktaya 15 milyon TL maliyetinde 18 adet spor tesisi kazandıracağız. Özellikle gençlerimizi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere teşvik etmek adına bu tür yatırımları önemsiyoruz. Belediye olarak 2021 yılını Spor ve Etkinlik yılı olarak ilan ederek, gerek sportif faaliyetler gerekse de hizmete açacağımız modern spor sahalarımızla gençlerimizin hayatlarına farklılık kazandıracağız. Yakınca'da ki yarı olimpik yüzme havuzumuzun ihalesini yaptık, kazı işlemleri devam ediyor, diğer tesislerimizin de büyük bir kısmına start verdik. Beylerderesi'nde yaklaşık 120 dönümlük alana Spor Kompleksi Projemizi kazandırmak içinde ciddi girişimlerde bulunuyoruz. Yeşilyurt Spor Merkezi, Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu başta olmak üzere futbol, basketbol ve voleybol sahalarını içerisinde alan bu dev yatırımı Yeşilyurt'umuza kazandırmak içinde çalışmalar yapıyoruz. Melekbaba mahallemizdeki Gençlik Merkezi tamamlandı, stadyum ve kapalı spor salonuyla ilgili de proje ve ihale süreçleri devam ediyor. Yatırımlarımızı tek bir bölgeyle sınırlandırmayarak bütün yaşam alanlarına yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl gençlik faaliyetlerine ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.