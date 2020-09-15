Başkan Çınar, yeni futbol sahasını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2020-2021 Futbol Sezonunda TFF 3.Lig 1.Grupta Malatya'yı temsil edecek olan Yeşilyurt Belediyespor'a tahsis edilecek olan Mollakasım Mahallesindeki futbol sahasında devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Mollakasım Mahallesinde atıl vaziyette bulunan futbol sahasını baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyespor'umuzun yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçların yanı sıra hafta içi antrenmanlarını yapabileceği saha ihtiyacını karşılamak adına Mollakasım Mahallemizde atıl vaziyette ki sahanın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Yıllarca amatör takımlarımıza hizmet eden buradaki sahamızın her türlü ihtiyacını giderek daha modern, daha nezih ve daha konforlu bir şekilde hizmete sunacağız. Türkiye Futbol Federasyonunun saha talimatlarını göz önünde bulundurarak, federasyon yetkililerinin tavsiye ettiği kurallara göre sahamızı yeniden revize ediyoruz. Yeşilyurt Belediyespor'umuz ilk iki maçını Yeni Malatya Stadyumunda oynayacaktır. Sahamızı yeni sezonun üçüncü veya dördüncü haftasına kadar hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Havası ve atmosferiyle güzel bir bölgede bulunan sahamızın çevre düzenlemesinden tribünlerin eksiklerinin giderilmesine, soyunma odalarından saha zeminine kadar ekiplerimiz dört koldan çalışıyorlar. Sahamızın alt drenaj sistemlerini tamamladık, ekilen doğal çimler kendisini göstermeye başlarken, 15 güne kadar biçilecek seviyeye gelecektir. Doğal çimden oluşacak saha zeminimizin yanı sıra çevre güvenliklerinin alınması, taraftarlarımızın rahat bir ortamda maç izlemesi için yeniden dizayn ettiğimiz tribünümüz, hakem ve soyunma odalarının yanı sıra otoparkı ve sosyal alanlarıyla burası güzel bir görüntüye kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen, bu doğrultuda kadrosunu şekillendiren Yeşilyurt Belediyespor'un nitelikli bir alanda maçlarını oynamasına ve idmanlarını yapmasına imkan tanıyacaklarını vurgulayan Çınar, “Yeşilyurt'umuz inşallah profesyonel ölçülere sahip, her yönüyle futbolumuza farklı güzellikler katacak bir sahaya kavuşmuş olacaktır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün gözetiminde gerçekleşen yenileme çalışmalarında alın teri döken, emek sarf eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sahamız şimdiden Malatya'mıza, Yeşilyurt'umuza, Yeşilyurt Belediyespor'umuza ve Malatya futboluna hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yenileme çalışmalarına tabi tutulan futbol sahasındaki inceleme ziyaretinde Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik'in yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Bekir Karakuş'ta hazır bulundu.