Başkan Çınar, Yeşil Yaka inşaatlarını yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İştiraklerimizden Yeşil Yurt İnşaatın vizyonel yatırımlarından olup, 63 dönümlük alan üzerinde 110 villa ve 4 dükkanın yer alacağı Yeşil Yaka Villaları, iç ve dış tasarımları, sosyal donatıları, yeşil alanları ve çevre düzenlemesiyle bölgemize değer katacak, örneklik teşkil edecek kıymetli bir projedir” dedi.

“Bölgemizin cazibesini artıracak değerli bir yatırım”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Yaka Villalarının Malatya için yeni bir ufuk ve yaşam alanı olacağını ifade ederek, "İştiraklerimizden Yeşil Yurt İnşaat, kurulduğu günden bugüne kadar ilçemizin gelişimine ışık tutacak yatırımlarına yenilerini eklemeye devam etmektedir. Bugüne kadar ki yatırımları ve hizmetleriyle saygı ve güven duyulan bir şirket profiline ulaşan Yeşil Yurt İnşaatın önemli yatırımlarından olup, iki yıl önce temelini attığımız Yeşil Yaka Villalarında 110 konut ve 4 adette dükkan yer almaktadır. Burada ki toplam 64 adet inşaat blokundan 36'sının hafriyatı alındı ve temeli atılmış durumdadır. İnşaatta betonarme, demir imalatları ve diğer yapım işleri büyük bir titizlikle sürmektedir. Yüksek ve havadar konumuyla sağlıklı, sosyal ve dinamik bir bölgede inşaatı devam eden villalarımızı 2 ya da 2,5 yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. 63 dönüm arazi üzerinde toplam 33 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan bu kıymetli projemiz; gerek iç ve dış tasarımı gerekse de yeşil alanları, çevre düzenlemesi, sosyal ve sportif mekanlarıyla örnek teşkil edecek ve farkındalık oluşturacak özelliklere sahip olacaktır. Projemiz tamamlanıp hizmete girdiği zaman bölgemize ayrı bir cazibe katacak, bundan sonraki projelere örneklik teşkil edecektir. Bu tür yatırım yapmak isteyen firmaların örnek alacağı bir projeyi Yeşilyurt'a kazandıracağız. İnşaatın yapım işinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim” diye konuştu.