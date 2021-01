Başkan Çınar, Yeşiltepe'de temizlik hizmetlerini inceledi

Korona virüs salgınına karşı alınan ek önlemleri Yeşilyurt'un dört bir tarafında hayata geçiren Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bütün cadde ve sokakları ilaçlı ve köpüklü sularla temizleyerek toplum ve insan sağlığını muhafaza etmek adına çalışmalarını artırdı. Başkan Çınar, temizlik hizmetlerindeki başarı grafiğini zirveye taşıdıklarını söyledi.

‘Çevre Dostu Belediyecilik' anlayışından yola çıkarak toplum ve insan sağlığını koruyacak her türlü önlemi alan Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde başladıkları yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları ile sokakları daha temiz bir görüntüye ulaştırıyor.

Korona virüs salgınının etkisini azaltmak amacıyla devam eden hizmetleri sürekli takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe Bölgesinde ki Gazi, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde gerçekleşen temizlik çalışmalarını Mahalle Muhtarlarıyla birlikte inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın çalışma azmi ve isteğini her zaman takdirle karşıladıklarını ifade eden Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci, “ Dünya'yı ve ülkemizi tehdit eden bir virüs belasıyla karşı karşıyayız. Bunun getirdiği bir ekonomik kriz oldu, ancak yaşanılan tüm zorluklara rağmen Yeşilyurt Belediyemiz mahallemize her türlü hizmeti getirmektedir. Mahallemizde gerek alt ve üst yapı hizmetleri gerekse de çevre düzenleme ve sosyal ve kültürel hizmetlerin artması noktasında elinden gelen yapan Belediye Başkanımızın üst seviyede bir performansla çalışması bizleri mutlu etmektedir. Başkanımız ve ekiplerine teşekkür ediyorum ”diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin pandemi sürecine rağmen saha çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü ifade eden Atatürk Mahalle Muhtarı Süleyman Salman Şahbaz ise “ Yaşanılan zorlu sürece rağmen çalışma hızını düşürmeyen Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum. Mahalle ziyaretleriyle çalışmaları yerinde takip eden, bizlerden de çalışmalarla ilgili sürekli bilgiler alan Belediye Başkanımızın gayreti ve özverisini her zaman takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.

Gazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Başıbüyük de, Yeşilyurt Belediyesinin temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerini çok beğendiklerini ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Pandemi ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek adına Yeşilyurt'un her noktasında temizlik faaliyetlerini artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşanılan pandemi sürecinde halka daha temiz bir çevre sunabilmek adına tüm yaşam noktalarında temizlik, ilaçlama, dezenfeksiyon, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Daha temiz, daha ferah ve daha sağlıklı bir Yeşilyurt için hiç durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Çınar, “Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü Mart ayından itibaren başlattığımız hijyen ve dezenfektan çalışmalarımızı ilk günkü gibi aynı ciddiyet ve kararlıkla sürdürmekteyiz. İlçemizin her köşesine aynı özeni gösterip, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgından uzak tutmak adına gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız yılda her alanda olduğu gibi temizlik ve hijyen uygulamalarında yakaladığımız maksimum başarı seviyemizi 2021 yılında daha iyi noktaya taşıyacak güce, kapasiteye ve dinamik yapıya sahibiz. Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için bizler de kendi yerelimizde sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, son teknolojik iş makineleri ve alanında deneyimli personel kadrosuyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bütün cadde ve sokaklarımızı köpüklü sularla temizleyerek korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Muhtarlarımız ve ekiplerimizle birlikte Gazi, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerimizde gerçekleşen temizlik çalışmalarımızı yerinde takip ettik. Yeşiltepe'mizin her alanda gelişimi ve değişimi bizim için büyük önem taşıyor. Kentsel dönüşüm projelerinden temizliğe, sosyal ve kültürel yatırımlardan çevre düzenleme ve aydınlatma işlemlerine kadar bu bölgemizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri yerine getirmekteyiz. Milletimize hizmet yolunda en önemli yol arkadaşlarımız olan, mahallelerdeki gözümüz kulağımız Mahalle Muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olup, hemşerilerimize her zaman en iyi hizmeti ulaştırdık, yeni yılda da yine aynı şekilde hareket edip başarı çıtamızı daha iyi noktaya ulaştıracağız. Hepimizin tek gayesi, bölgemize daha fazla değer katmak ve güzelleştirmektir. Sadece tek bir alanla sınırlı kalmayarak tüm yaşam alanlarımızı her türlü hizmetle buluşturmak adına muhtarlarımızın destekleriyle oluşturduğumuz dinamik ve çalışkan yapımızın meyvelerini yeni yılda da toplayacağız. Hep birlikte el ele vererek Yeşilyurt'umuzun daha modern, daha temiz, daha ferah ve daha güzel bir hüviyete ulaştıracağız. Çok güçlü bir temelden yükselen güç birliğimizi daha da kuvvetli hale getirip, belirlediğimiz hedeflere el ele gönül gönüle ulaşacağız” diye konuştu.