Başkan Çınar Yeşilyurt Belediyespor ekibini ağırladı

Grup şampiyonu Yeşilyurt Belediyespor'un Kulüp Yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcuları ağırlayarak, elde edilen başarıdan dolayı kutladı.

Gedik Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri, Teknik Direktör Hayati Palancı ve antrenörlerin yanı sıra futbolcular katıldı. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grupta elde edilen şampiyonluktan dolayı Kulüp Yönetimi, antrenörler ve futbolcuları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hiçbir zaman yılmadınız, yorulmadınız ve yarıştan geri kalmayarak hak ettiğiniz şampiyonluğa ulaştınız. Ortaya koyulan bu emeklerin ve çabaların boşa gitmemesi için Bölgesel Amatör Lig Play-Off Müsabakalarında elde edeceğiniz başarı çok önemlidir. Ulaştığımız şampiyonluk coşkusunu inşallah Play-Off Gruplarının 2.Tur maçında Ağrı 1970 Spor takımını da mağlup ederek 3.Lige yükselip taçlandıracaksınız, Cenab-ı Allah hepinize güç ve kuvvet nasip etsin. Bizler her zaman sizlere inandık ve güvendik, sizlerde bizi hiçbir zaman mahcup etmediniz ve grup şampiyonu olarak bu mücadelenizin karşılığını aldınız, bu başarıda sizlerin alın teri ve mücadelenizin çok büyük önemi vardır. İstanbul'da Bölgesel Amatör Lig Play-Off Müsabakalarının fikstür çekimi yapıldı, ilk turu maç yapmadan geçireceğiz, her şeyin hayırlısı olsun. Bu ara dönemde sizler büyük bir ciddiyet ve disiplinle oynayacağınız Ağrı 1970 Spor maçına hazırlanarak, grup maçlarında ortaya koyduğunuz üstün mücadele, azim ve kararlılıkla kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Sezon başından beri toplumun tüm dinamikleri, spor camiası, taraftarlarımız ve medyamız bu takımın 3.Lige çıkması için tüm desteği verdi. Ağrı 1970 Spor maçında bizler ve taraftarlarımız yine tribünlerde olup sizlere bu zorlu maçta destek vereceğiz. Yeşilyurt Belediyespor, Malatya'nın 3.Lig hasretini bu yıl gerçeğe dönüştürecektir. Sizin özveriniz, gayretiniz ve çabanızla kentimize ikinci bir profesyonel takımı inşallah kazandıracağız" diye konuştu.