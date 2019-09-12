Başkan Çınar, Yeşilyurt Konaklarını inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Zengin bir turizm potansiyeline sahip ilçemizin tarihi ve medeniyet anlayışını en sade ve en güzel yansıtan mekânlar arasında gösterilen Yeşilyurt Konaklarını butik otel, müze, millet kıraathanesi, lokanta ve kültür merkezleriyle gelecek kuşaklara taşıyacağız" dedi.

Hıroğlu mahallesinde tarihi özelliklere sahip ünlü Yeşilyurt Konaklarında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihi konakların sadece müze olarak değil, içerisinde hayatın aktığı, farklı fonksiyonlara sahip hizmet alanlarıyla canlı konaklar olarak hizmete sunacaklarını ifade etti.

Kadim bir medeniyet olgusuna sahip Yeşilyurt'un tarihi konaklarını kültürel yapılarına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara taşımak adına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Ecdat yadigârı tarihi camilerimizi, konaklarımızı, çeşmelerimizi, köprülerimizi ve diğer tüm tarihe şahitlik etmiş mekânlarımızı aslına uygun ederek gelecek kuşaklara taşınmasına özen gösteriyoruz. Yeşilyurt'un kendisine has tarihi ve kültürel zenginliklerini bu tür projeler ve yatırımlarla günümüzden gelecek nesillere taşımak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu bölgenin tarihi yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için tadilatı, bakım ve onarımı devam eden tarihi evlerimizi sık sık ziyaret ederek çalışmaları yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bölgeyi doğal cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Çınar şunları söyledi:

"13 tarihi evimizi butik Otel, müze, lokanta, millet kıraathanesi ve yöresel ürünlerin satıldığı mekânlar haline dönüştürmek adına büyük mesafeler aldık. Ekiplerimiz söz konusu çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüyorlar. Konakların orijinal özelliklerine uymayan ekler, duvarlar, sıvalar, çatılar kaldırılarak binanın orijinal dokusu ortaya çıkarıldı. Daha sonra yapıda bozulmuş, deforme olmuş ya da çeşitli nedenlerle kullanılamaz durumda olan ahşap döşemeler, taşıyıcı kirişler, pencere ve kapılar sökülerek orijinaline uygun ahşap elemanlarla değiştirildi. Yapının özgün durumunu korumayan taş ve ahşaplar kaldırılarak, ilk günkü orijinal haline dönüştürüldü. Bina içerisinde kullanılacak eşyalar, meteryallar ve oturma grupları yerleştirildi, tefrişatlar devam ediyor. Butik otelimizin büyük bir kısmı tamamlandı, diğer binalarda restorasyon sürmektedir. Tarihimizi yansıtan bu evlerimizin iç ve dış mekânlarını kalitesini artırıp en yakın zamanda turizme kazandıracağız. Konaklarımız sadece müze olarak değil içerisinde gündelik hayatın hızlı yaşandığı canlı konaklar olacaktır. Burayı ziyaret edecek olan misafirlerimiz tarihi yapılarımızda adeta zaman içerisinde yolculuk yapacaklar, yöresel yemeklerimizin tadına bakarken, kütüphanemiz de kitap ve dergilerini okuyabilecekler. Yeşilyurt'umuzun tarihsel ruhu, zenginliği, örf, adet, gelenek ve göreneklerini daha fazla kesime ulaştırmış olacağız, bu durumda ilçemizin turizm potansiyelini hareketlendirmiş olacak ve hem ticaretin hem de ekonominin de canlanmasına vesile kılacaktır. Çalışmalar tamamlandığında turizme hizmet verecek çok değerli bir eser ortaya çıkmış olacak."