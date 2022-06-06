Başkan Çınar, yol düzenleme çalışmalarını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyerek, ''Yoğun bir araç ve yaya trafiğinin olduğu Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizin yollarını yeni yatırımlarımızla sağlıklı ve güvenli bir hüviyete ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ile birlikte devam eden yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde gördü.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla mahalle yollarının sağlıklı ve güvenli bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, “Kuzey Çevre Yolumuza bağlantıyı sağlayan, ağır iş makinelerinin kullandığı bu yolumuzun tamamlanmasıyla birlikte mahallemiz toz ve pislikten kurtulmuş olacak. Hizmetlerinden dolayı başta Belediye Başkanımız olmak üzere Fen İşleri ekiplerine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşiltepe Bölgesinin tüm yaşam alanlarının ferah, temiz ve güzel bir görüntüye kavuşması için yatırımlara hız verdiklerini söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinin yollarını temiz ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için ekipleri seferber ettiklerine dikkat çeken Çınar, “ Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte ilçemizin dört bir tarafındaki yolların kalite standartını yükselten ekiplerimiz, konforlu ve akıcı yollarımızın sayısını hızla artırmaktadır. Son dönemlerde aldığı göçlerle birlikte nüfusu hızla artan Hoca Ahmet Yesevi mahallemizdeki araç ve yaya trafiğindeki konfor düzeyini artırmak içinde ekiplerimiz dört koldan çalışıyorlar. Sanayi ve ticari alanların çok olduğu, konut ve sitelerin arttığı, Kuzey Çevre yoluna bağlantı güzergahında bulunan bu mahallemiz, TOKİ ile özel firmaların da yatırımlarıyla birlikte daha cazip ve tercih edilen bir yerleşim alanına dönüştü. Bölgemiz hızla gelişince yollarında standardının yükseltilmesi gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta Hoca Ahmet Yesevi mahallemizin alt ve üst yapısı başta olmak üzere diğer yatırımlarla birlikte sağlıklı ve planlı bir şekilde büyümesi için yatırımlarımızı bu bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. Ekiplerimiz bir yandan yeni yollar açarken diğer taraftan mevcut yolların standardını yükseltiyor. Sonbahar ayında planlamasını yaptığımız 20 metre genişliğinde 1.300 metre uzunluğundaki yolumuzun açılmasıyla birlikte Hoca Ahmet Yesevi mahallesi, hizmet grupları ve Seyran Mahallesi arasında alternatif bir yol güzergahı oluşturup ulaşım ağını daha akıcı hale getirmiş olacağız. Açılacak bu yolumuzla birlikte hem bölgemiz gelişecek hem de daha konforlu bir ulaşım sağlanarak burada ki trafik akışını daha modern bir görüntüye kavuşturmuş olacağız. Bizlerin her zaman yanında olan ve çalışmalara desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yatırımlarımızla birlikte tüm yaşam alanlarımız gibi Yeşiltepe'de inşallah daha güzel ve ferah bir yapıya kavuşacak. Çalışmalarını büyük bir gayret ve özveriyle sürdüren ekiplerimize de ayrıca teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.