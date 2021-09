Başkan Çınar, yol yenileme çalışmalarını inceledi

Şahnahan Mahallesi'nde alt yapısı tamamlanan 5 kilometrelik yolda gerçekleşen yenileme çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şahnahan mahallemizin ulaşım ağını konforlu ve akıcı hale getirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan Şahnahan Mahallesi'ndeki 5 kilometrelik bağlantı yolunu tam kaplamalı sıcak asfalt ile modern bir görüntüye kavuşturacaklarını söyledi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Zelyurt ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte gittiği Şahnahan Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşlara verdikleri sözleri teker teker yerine getirdiklerini söyledi.

Hayata geçen alt ve üst yapı yatırımlarının Şahnahan'ın gelişimine ve değişimine önemli katkılar sunacağına işaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şahnahan mahallemizde bizleri sevgi ve muhabbetle ağırlayan değerli vatandaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler ekibimizle birlikte gece gündüz demeden bu güzel ilçenin gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz, gittiğimiz her yerde de dua ve tebessümle karşılanıyoruz, gördüğümüz bu ilgi yatırımlarımızın bir karşılığıdır. Hemşerilerimize layık olabilmek içinde tempomuzu sürekli artırmaktayız. Yarınlarımızın bugünden daha iyi olması için çabalıyoruz. Şahnahan mahallemizde hava şartlarının yanı sıra aşırı kullanımdan dolayı bozulan ve yıpranan toplam 5 km'den oluşan yolumuzun, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı yenileme çalışmalarına hız verdik. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bu yolun öncelikle üst yapısını düzenledikten sonra fınısherli tam kaplamalı sıcak asfalt ile nezih ve modern bir görüntüye kavuşturmak yoğun bir mesai yapıyorlar.5 km'lik yolun gerek alt yapısının gerekse de üst yapısının yenilenmesi Şahnahan'ın gelişmesi ve tercih edilmesi adına önemli katkılar sunacaktır. Bölgede alt yapı çalışmaları yapan MASKİ başta olmak üzere diğer ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artmasına vesile olan bu yatırımlar Yeşilyurt'umuza ve Şahnahan'ımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kaliteli ulaşım ve rahat yolculuk için Yeşilyurt'un her bölgesinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Çınar, “ İlçemizin bütün bölgelerinde başlattığımız hizmet seferberliğimizin boyutunu her geçen gün geliştiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz altı ekibimiz, yaklaşık iki aydır tüm yaşam alanlarına ulaşımı rahatlatmak ve konforlu hale getirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Bizlerde bu çalışmaları sürekli takip ederek vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesi noktasında gayret ediyoruz. İlçemizin tüm bölgelerinde ki yol açma ve yenileme taleplerini yerine getirmek içinde planlı ve sistemli çalışıyoruz. Alt yapısı tamamlanan yollarımızı belirli bir çalışma takvimi doğrultusunda yeniliyoruz ve kalite standardını yükseltiyoruz. Ulaşım ağımızın hem boyutunu hem de konforunu artırmak için stabilize malzeme seriminden sathi kaplamaya, bakım ve onarımdan tam kaplamalı sıcak asfalt serimine kadar kaliteli ulaşım için ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz. Her şey daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha ferah Yeşilyurt için” ifadelerini kullandı.