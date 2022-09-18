Başkan Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol yenileme çalışmalarını incelerken, “Suluköy mahallemizin ulaşım ağını baştan aşağıya yenileyerek, bölgeye ulaşımı daha sağlıklı ve güvenli hale getiriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Suluköy mahallesinde sürdürdüğü yol yenileme ve sathi kaplama çalışmalarını inceledi. Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları neticesinde mahalle yollarının daha güvenli ve akıcı hale geldiğini söyleyen Suluköy Mahallesi Muhtarı Bayram Çay, kırsal bölgelerin gelişmesi ve kalkınmasına verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. Suluköy mahallesinin ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları yerine getirmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ İlçemizin kırsal bölgelerinin kalkınması, üreticilerimizin yanı sıra bu tür bölgelerde yaşayan hemşehrilerimizin rahat ve güvenli yollarda yolculuk etmeleri için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çalışkan hemşehrilerimizin yaşadığı, verimli tarım arazilerine sahip Suluköy mahallemizin yollarını da bu çerçevede baştan aşağıya yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin bölgede yaptığı saha incelemelerinin ardından yıpranan ve bozulan yollarımız düzenlenerek, mahallemizin yol ağı daha nitelikli hale getirilmektedir. İlçemizin hem merkezinde hem de kırsal alanlarında yıl içerisinde toplam 70 kilometre sathi kaplama çalışması yaparak belirlediğimiz hedeflerin hayata geçmesini sağlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Suluköy mahallemizin ihtiyaç duyduğu 3, 5 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını yerine getirip, mahallemizin yollarını daha düzgün ve kullanışlı hale getirdiler. Ekiplerimize çalışmalar sırasında desteklerini esirgemeyen muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Yeni yatırımlarımız Suluköy mahallemize ve Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun. Sahada emek sarf eden, alın teri döken tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Suluköy mahallesine sözü verilen yatırımların gerçeğe dönüştürülmesinden büyük bir memnuniyet duyan mahalle sakinleri ve çiftçiler de, Çınar'a teşekkürlerini sundular.