Başkan Çınar, yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı mahallesinde devam eden kilit taşı kaldırım ve bisiklet yolu çalışmalarını inceledi.

Bostanbaşı mahallesinde ki yenileme ve düzenleme çalışmaları hakkında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarından bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı konuşmada, “2022 yılı yatırım programında yer alan hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Hayata geçen yatırımlarla mahallelerimizin cazibesi artmakta, vatandaşlarımızda sağlıklı, güzel ve temiz alanlarda hayatını sürdürmektedir. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizin yaşam seviyesini artıran hizmetlerine kesintisiz devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin Bostanbaşı mahallemizdeki kilit taşı kaldırım ve bisiklet yolu çalışmalarını yerinde inceledik.İlçemizin hızla gelişen bölgelerinin başında gelen Bostanbaşı mahallemizin fiziksel anlamdaki eksikliklerini planlı ve titiz çalışmalarla teker teker gideriyoruz. Saha çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.