Başkan Çınar'a ziyaretçi akını

Ziyaretçileriyle tek tek görüşen Başkan Çınar, çiçek göndermek veya getirmek yerine Millet Kıraathanesine kitap bağışlanmasını istedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Mehmet Çınar'a toplumun her kesiminden ‘hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti eski Milletvekili, Malatya eski Belediye Başkanı Cemal Akın, İlçe Belediye Başkanları, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, kamu ve kurum yetkilileri, sivil toplum örgütleri başkanları ve muhtarların yanı sıra toplumun her kesiminden ziyaretçileri makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tebrikleri kabul edip, yeni dönem projeleri hakkında bilgiler paylaşıyor.

Yeşilyurt'u bundan sonra ki beş yılda geliştirmek ve büyütmek için çalışacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yakaladığımız başarı nedeniyle bizleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini paylaşan herkese sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum. Yeşilyurt'u ortak akıl' anlayışı çerçevesinde bundan sonra ki beş yılda da geliştirip büyüteceğiz. ‘Tevazu, Samimiyet ve Gayret' ile ‘Memleket İşi Gönül İşi' anlayışından aldığımız güç ve kuvvetle birlikte siyasi partilerimiz, kamu ve kuruluşlarımız, sivil toplum ve meslek örgütlerimiz, muhtarlarımız ve toplumun tüm kesimleriyle el ele gönül gönüle olarak hem kentimizi hemde ilçemize en güzel hizmetlerin gelmesi için 7/24 çalışacağız. Bize gösterilen bu ilgi ve alakaya layık olmaya çalışacağız. Malatya ve Yeşilyurt'a yakışan hizmetlerin hayata geçmesi noktasında ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, halkımızla istişare etmeyi sürdüreceğiz. Biz istişarenin gelişim ve büyüme için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Geride bıraktığımız dönemde olduğu gibi yine ilçemizi her alanda geliştirmek için hayata geçireceğimiz yatırımlarla ilgili toplumun tüm kesimleriyle istişare halinde olacağız. Hemşerilerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olup, geleceğe daha güzel ve mutlu bir Yeşilyurt emanet etmek istiyoruz. İlk günkü aşk ve sevdayla hizmetlerimize devam ederken, sabahın erken saatlerinde mesaimize başlayıp geç saatlere kadar halkımız için çalışıyoruz. Biz şehrimizi inşa, gönülleri ihya etmek için yola çıktık. Biz Yeşilyurt'u kültür ve sanattan spora, çevreden şehirleşmeye, yerel kalkınmaya kadar daha birçok konuda daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yeşilyurt için projesi olan, düşüncesi olan herkese kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Yüce Rabbim hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin” diye konuştu.

‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunanlardan çiçek göndermemelerini rica eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İl Seçim Kurulundan mazbatamızı alıp görevimize resmen başladıktan sonra gerek Yeşilyurt Belediyesine gelerek gerekse de telefon ve sosyal medya üzerinden tebriklerini paylaşan tüm hemşerilerimize, dostlarımıza ve yakınlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ziyaret için gelenlerden çiçek göndermek veya getirmek yerine Millet Kıraathanesine kitap bağışlamalarını rica ediyoruz.” dedi.