Başkan Çınar'dan 15 Temmuz mesajı

Türkiye'de darbe dönemi tamamen kapanmıştır. Devlet ve millet iradesi dışında hiç bir gücü tanımıyoruz.” dedi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milletinin, üç yıl önce bugün genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan daha yazdığını belirtti.

15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması sırasında tarihe geçen büyük bir kahramanlık destanının yazıldığını dile getiren Başkan Çınar, “Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kardeşlerimiz kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır. Necip milletimiz, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ‘tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan' ülküsünde birleşerek, hainlerin kirli oyununu bozmuştur” ifadelerine yer verdi.

FETÖ'cü hainlerin ve işbirlikçilerinin bu ülkeye neler yaptığını asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Çınar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hiçbir darbe, hiçbir kalkışma asla meşru değildir ve hiçbir şekilde savunulamaz. ‘Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın' dizelerindeki gibi yurdu, milleti için göğsünü hainlere karşı siper eden ve Şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, onların emanetlerini asla unutmadık, unutmayacağız. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek neslimize de bu kahramanlık hikayesini anlatarak ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Şairin dediği gibi; “Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. 15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı yine meydanlarda beraber olmaya davet ediyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum”