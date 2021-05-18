Başkan Çınar'dan 19 Mayıs mesajı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102'ni yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “19 Mayıs 1919, vatan aşkıyla bir milletin tek vücut olarak harekete geçtiği, işgalin ardından hiç vakit kaybetmeden, vatan toprağında bir gün bile esir kalmadan yeni bir devlete giden yolda atılan önemli bir adımdır. 19 Mayıs'ta Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşiyle Yunan ordusunun denize dökülmesine kadar tüm Anadolu'da dalga dalga yayılarak Türk milletinin bağımsızlık ve istikbal uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 19 Mayıs 1919'da tarihinde bir kahramanlık destanına dönüşen milli mücadele ruhu ile bu topraklara ve tarihimize duyduğumuz derin bağlılık, bizleri daha müreffeh bir geleceğe taşıyacaktır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Gençlerimizin ecdat yadigârı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 hedeflerine ve ecdadımızın Anadolu'ya girdiği 1071 Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilmemiz için ideali olan ve iyi eğitilmiş gençlere ihtiyaç vardır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.