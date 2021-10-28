Başkan Çınar'dan 29 Ekim mesajı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dünyada eşine az rastlanan bir inanç ve azmin sonucu, bu toprakların bölünemeyeceğinin tarihi bir ispatıdır. Kurtuluş Savaşı, Milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise, yeniden dirilişin simgesidir” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98.Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yazılı açıklamasında, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü milletçe büyük bir onur, coşku ve heyecanla kutlamaktayız. 29 Ekim 1923'te kurulan ve her geçen gün sürekli ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal yürüyüşü sonsuza dek devam edecektir. Yüce Meclisimiz bundan 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesiyle Cumhuriyeti ilan etmiş, milletimizin çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması yolunda en önemli adımı atmıştır. Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet'in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye'sini elbirliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev ise, daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir. Cumhuriyetimizin değerlerini demokrasiyle taçlandırma başarısı gösteren ülkemiz, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyada ki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.