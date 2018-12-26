Başkan Çınar'dan anma mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Fedakar bir dava adamı olan milli şairimiz, duygu, düşünce ve eylemleriyle ön saflarda yer almış gerçek bir vatanseverdir" dedi.

İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 82. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan Başkan Çınar, “Mehmet Akif Ersoy, vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla tutuşan bir milletin her türlü yokluğa rağmen azim, inanç ve büyük fedakarlıklarla yürüttüğü istiklal mücadelesini yazdığı İstiklal Marşı ile ebedileştiren bir mütefekkirdir” ifadelerine yer verdi.

Çınar, mesajını şöyle sürdürdü:

“Kişiliği, maneviyatı, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı ile örnek bir şahsiyet olarak adını tarihimize altın harflerle yazdıran Mehmet Akif Ersoy'un, kaleme aldığı dizeler, milletimizin kahramanlığını, eşsiz mücadelesini, azmini ve cesaretini ölümsüzleştirmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un gönlünden kaleme aktardığı Millî Marşımız, tarih boyunca daima müstakil ve hür yaşamış olan aziz milletimizin bu özelliğini kararlılıkla, heyecanla ve imanla dile getiren müthiş bir şaheserdir. O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. En zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde Milli Mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adayan Milli Şairimiz, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de eserleriyle fikir dünyamızı aydınlatmaya devam etmektedir. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı'nı milletimize hediye eden Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82'nci yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum."