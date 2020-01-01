Başkan Çınar'dan Azra bebeğe ilgi

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'da 2020 yılının ilk dakikalarında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde dünyaya gelen ‘Azra' bebeği ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

2020 yılının ilk dakikalarında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin yeni yılını kutladıktan sonra, saat 00:07'de dünyaya gelen 2020 yılının ilk bebeği ‘Azra' bebeğin ailesine ‘hayırlı olsun' dileklerini paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olan ‘Hayat Seninle Güzel' hediye paketlerini Gülistan ve Cumali Karakaya çiftine takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'da 2020 yılının ilk bebeği olan Azra'nın kulağına ismini okuyup kamet getirdi.

Milletvekili Çalık ile Belediye Başkanı Çınar, Karakaya Çiftinin bebeği Azra'ya çeyrek altın taktılar.

‘Azra' bebeğin ailesine, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya'da yeni yılın ilk bebeği olan minik evladımız Azra'nın ismini koymak bize nasip olduğu için farklı bir mutluluk yaşıyorum. Bir ailenin en büyük mutluluğu hiç şüphesiz çocuk sahibi olmaktır. Rabbim tüm ailelerin bu duyguları yaşamasını nasip etsin. Dördüncü evlatlarını dünyaya getiren Gülistan ve Cumali Karakaya çiftini tebrik ediyorum, minik yavrumuz Azra'ya da hayırlı, güzel, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Karakaya Ailesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Üç Çocuk' tavsiyesine uydukları içinde ayrıca kutluyorum. Bununla birlikte şu anda hastanelerimizde tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifalar, hasta yakınlarına sabır dileklerimi paylaşıyorum. Hastanelerde yoğun bir mesai yapan doktorlarımızın, hemşehrilerimizin ve sağlık personellerimizi de fedakarca yerine getirdikleri görevlerden dolayı tebrik ediyor, yeni yıllarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Karakaya Ailesine ‘hayırlı olsun' dileklerini paylaşan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ise, “Azra bebeğimizi kucağımıza aldık, çok mutluyuz,” diye konuştu.

Hastanenin diğer servislerinde yatan hastalara ‘geçmiş olsun' dileklerini paylaşıp yeni yıllarını tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra Sümer Polis Karakolu ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek huzur ve güven ortamı için yoğun bir mesai yapan güvenlik güçlerinin de yeni yıllarını kutladılar.