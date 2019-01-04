Başkan Çınar'dan ‘çat-kapı' ev ziyaretleri

‘Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle hareket eden ve seçildiği ilk günden itibaren toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çat kapı ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir oluyor.

Klasik belediyecilik hizmetlerinin haricinde sosyal faaliyetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Mehmet Çınar, sosyal medya üzerinden "Başkanım sizi Kiltepe'ye kahve içmeye bekliyoruz" diyen Malatyalı Seslendirme ve Stand-Up Sanatçıcı Bülent Hanbay ve ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kiltepe Mahallesinde annesi ve kardeşiyle birlikte yaşayan Bülent Hanbay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı karşısında görünce bir anlık şaşkınlık yaşarken, Başkan Çınar'ı evlerinde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Kahve ikramıyla samimi bir ortamda geçen ziyarette Hanbay ailesinin talep ve isteklerini dinleyen Başkan Çınar, “Bülent kardeşimiz sosyal medya üzerinden bizi evine kahve içmeye davet etti, bizde bu davete icabet ettik. Misafirperverliği, güzel ve samimi sohbetleri için aile fertlerine teşekkür ediyorum” dedi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde hane sahiplerinin sıkıntı ve dertlerine kulak vererek onlarla birlikte dertlenen, aynı şekilde sevinç ve mutluluklarına da ortak olan Başkan Çınar, "Bizler vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmeleri için göreve geldiğimiz ilk günden beri dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hayatın her anında bir arada olduğumuz hemşerilerimizin dua ve destekleriyle yolumuza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi yaparken istişare kültürünü diri ve canlı tutmaya özen gösteriyoruz. Geleceğe yönelik yatırımlarımız ve projelerimiz hakkında vatandaşlarımıza bilgiler paylaşarak, onların önerilerini dinliyoruz. Sıcak, samimi ve güzel sohbetlerimizden çıkardığımız notlarla Yeşilyurt'u el birliğiyle büyütmeye devam ediyoruz. Klasik belediyecilik hizmetlerimizin haricinde ‘Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle hareket ederek vatandaşlarımızın gönül dünyalarında yer alabilmek adına gerek mahalle gerekse de ev ziyaretleriyle vatandaşlarımızın talep ve isteklerine anında yanıt veriyoruz. Bu tür ziyaretlerle hanelerine misafir olduğumuz hemşerilerimizin samimiyetlerine ve hikâyelerine ortak oluyoruz. Hasta, engelli ve ihtiyaç sahipleri olan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek taleplerini birinci ağızdan dinleyip yerinde çözümler üretiyoruz. Vatandaşımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.