Başkan Çınar'dan Engelliler Haftası açıklaması

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve hayatlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, insanlık görevi olduğu gibi vazgeçilmez toplumsal sorumluluğumuzdur” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturmak adına haftanın önemli olduğuna dikkat çekip, “Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve hiçbir zaman yaşama sevincine mani olmamalıdır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, yaşam kalitelerini yükseltmek hepimizin görevidir. Engellerine rağmen hayata tutunmaya çalışan ve onurlu bir şekilde yaşamak amacıyla hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız, toplum için önemli bir güç kaynağıdır” ifadelerine yer verdi.

Çınar, toplum olarak engellilere sahip çıkılması, muhtemel olumsuzluklardan tüm engellileri koruma ve onlara insanca yaşam alanı sağlamak amacıyla güç birliği ve gönül birliği yapılmasının en büyük amaçları olduğuna kaydederek, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin Engelliler Haftasını kutladı.