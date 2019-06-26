Başkan Çınar'dan Güder'e festival daveti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, Güder'i 25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivaline davet etti.

Ziyarette konuşan Başkan Çınar, “Başkanımız ile birlikte çok yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hem Malatya'mızda, hem de değişik toplantı vesilesi ile çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Seçim sürecinde de yoğun bir çalışma süreci yaşadık. Şimdi de her birimiz ayrı ayrı kendi bölgesinde hizmet üretmeye, çalışmaya ve var olan hizmet oranını artırmaya çalışıyoruz. Bizlerde dönem dönem hem istişare ediyoruz, hem gidip geliyoruz, hem de bilgi alış verişinde bulunarak istişarelerimiz oluyor. Amacımız memleketimizi ve bölgelerimizi en iyi şekilde yönetmek ve daha iyi, ileri seviyelere çıkarmak. Bunu da başarabilecek güç de ve azimdeyiz. Bundan sonrada dönem dönem istişarelerimiz, programlarımız devam edecek” dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, herkesin amacının Malatya'ya ve Malatya halkına hizmet etmek olduğunu ifade ederek, “Bu tür kültürel ve sosyal faaliyetler Yeşilyurt'ta başlayacak, Battalgazi'de devam edecek, Büyükşehir ile birlikte 17-21 Temmuz tarihleri arasında Kayısı Festivalimiz, Kayısı Fuarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Burada hem ürünlerimizi tanıtmak, hem bulunmuş olduğumuz, sahip olduğumuz değerleri gerek Malatya içerisinde, gerek uluslararası bağlamda kimliğimizi ortaya koyma adına bu tür faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bu tür faaliyetler bugüne kadar yapıldı, bundan sonrada devamında da Malatya'mıza önemli bir katkı sunacak” dedi.

“Kiraz bizim ortak paydamız, kaysı bizim ortak paydamız, Malatyaspor'umuz ortak paydamız. Bu tür ortak paydamız olan kimliklere sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullanan Başkan Güder, sözlerine şöyle devam etti; “Bunları şehirle özdeşleştirmemiz lazım. Bunlarla beraber, kimlikli şehirler oluşturarak gerek yerelde olsu gerek genelde ilimizin tanıtımını yapma ilimize ekonomik girdileri artırma adına bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Bizlerde Battalgazi'mizde oluşan Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri'ni Eylül ayında gerçekleştireceğiz. Kayısı Festivalimiz 17-21 Temmuz arasında gerçekleştireceğiz. Bu tarihlerde de Tarihi Kentler Biriliği'nin toplantısı Malatya'mızda gerçekleşmiş olacak. Bunları yaparken Malatya'mızı bir üst versiyona taşıma adına, belediye başkanları ve kurumlar olarak hep beraber destek olmaya çalışacağız” diye konuştu.